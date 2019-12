El Ebro no rompe la racha sin ganar y perdona demasiado al Cornellá

Empate del CD Ebro a un gol en el partido contra el Cornellá. Un nuevo punto que no sirve para acercarse a los puestos más tranquilizadores de la clasificación, tras alcanzar la quinta semana consecutiva sin poder ganar.

Avisaba en la previa el entrenador arlequinado, Manolo Sanlúcar, del peligro del equipo del Llobregat en el apartado ofensivo, con futbolistas muy verticales y rápidos. No hubo que esperar mucho para ver que esto era tal cual se había pronosticado, y el arranque fue claramente visitante. Avisos peligrosos de Guzmán, Lobato y sobre todo de Naná, que echó el balón fuera cuando solo tenía que empujar un centro. Los presagios eran horribles, y se confirmaron con un golazo sensacional de Leo, que aprovechaba una pérdida en la salida de pelota de los de casa, para, sin pensárselo dos veces, y desde unos 30 metros, clavar un lanzamiento por toda la escuadra de Edu Loscos.

El gol en contra hizo sonar el despertador de un Ebro que hasta entonces deambulaba por el campo. La mejoría fue radical, y los arlequinados empezaron a llegar a la meta catalana. Juampa probó fortuna por dos veces, pero en una le taponaron el disparo dentro del área, y la segunda, en jugada ensayada, la detenía Ramón en dos tiempos. El empate iba a venir en el minuto 32, en un saque de esquina servido por Jesús Rubio al primer palo, donde Espín remata de cabeza al travesaño, y el rechace le cae a Aguza, que se está destapando como goleador en las jugadas a balón parado, para que el central solo tuviera que empujar y hacer su cuarta diana del curso.

Animados por el gol, pudo llegar la remontada. La tuvo De Mesa en su bota derecha, a un escaso metro de la portería, pero el bote se le quedó un poco alto, tuvo que disparar algo forzado, y el disparo se marchó alto, cuando casi era la opción más difícil que sucediera.

El encuentro bajó su intensidad en la primera media hora de la segunda mitad, donde apenas si pasó nada acontecible en las áreas, y los equipos batallaban sin cuartel en el centro del campo, con escasas ideas ofensivas. Ya en el tramo final, el Ebro volvía a estirarse e iba a tener su gran oportunidad para haber ganado, gracias a un penalti señalado por el colegiado Fernández Vidal, por un leve contacto de Eloy sobre Fran García, en un balón centrado al área. Jesús Rubio lo iba a lanzar, abajo y a la derecha, pero el meta Ramón le adivinaba la intención, y con una gran intervención, evitaba el 2-1, mandando la pelota al saque de esquina.

Tocó sufrir en los minutos después de haber errado el penalti,porque varias llegadas peligrosas del Cornellá, estuvieron cerca de haber supuesto un castigo mayor. En el último arreón, el Ebro todavía tuvo posibilidades de vencer, pero Fran García no atinó ni con una semichilena dentro del área ni con un testarazo que algo estorbado por Emaná, no pudo meter en la portería visitante. El no embocar las ocasiones, lastró un día más a un equipo que no recibe todo el premio que merece.

Ficha técnica:

Ebro: Loscos, Espín, Aguza, Lolo Garrido, Fran García, Álvaro González, De Mesa (Emaná, 73), Jesús Rubio, Juampa (Abel Moreno, 73), Parejo y Víctor Andrés.

Cornellá: Ramón, Álvaro, Javi Jiménez, Eloy, Leo (Riego, 92), Guzmán, Cristian, Mario Robles, Nana, Pablo (Becerra, 69) y Lobato (Abde, 60).

Árbitro: Fernández Vidal (Comité valenciano). Amonestó a los locales Emaná y Abel Moreno y a los visitantes Guzmán, Mario Robles, Eloy y Naná.

Goles: 0-1, min. 13: Leo. 1-1, min. 32: Aguza.