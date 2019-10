Resultados de la cuarta jornada en Alevín Preferente

ST CASABLANCA 2-0 CALATAYUD

El mayor acierto del Stadium Casablanca se ha traducido en los tres puntos. En un partido de alternativas y juego vistoso por parte de ambos conjuntos, eran los locales quienes golpeaban primero por medio de Segura. El Calatayud dispuso de peligrosas ocasiones para firmar la igualada, aunque se toparon con un seguro Puyal bajo los palos. El gol podía caer para cualquiera de los dos combinados. Finalmente, Segura hacía el segundo y sentenciaba.

Casablanca: Puyal, Sacramento, Cantarero, Rufat, Gracia, Segura, Gracia, Pérez, De Francisco, Sánchez, Villacampa. También jugaron: Palacio, Pérez, Tejero, Martínez y Molina.

Calatayud: Pardos, Ibáñez, Gómez, Roy, Gallego, Guillén, Lora, Calvo, García, Chacón y Martínez. También jugaron: Tomás, Lorcas, Júdez, Martínez y Skendi.

Goles: 1-0 min. 10: Segura, 2-0 min. 37: Segura.

Árbitro: Arque Bericat. Amonestó con cartulina amarilla al local Cantarero.

AMISTAD 2-0 BALSAS PICARRAL

Los avispas empezaron con más mordiente, presionando la salida del balón de los locales y con la defensa adelantada. Un fuerte ritmo que trataban de imponer desde el primer momento, aunque sin el premio al esfuerzo. Poco a poco se fueron desfondando y el Amistad, que también había enviado algún aviso, terminaba anotando por medio de Ariza. La incertidumbre se mantuvo hasta el último momento, hasta que Melo lograba el gol de la tranquilidad.

Amistad: García, Ariza, Parra, Girona, Montesinos, Córcoles, País, Melo, Ariza, Marín y Ruiz. También jugaron: García, Castaño, Gracia, Alvira, Sáez.

Balsas Picarral: Alba, Clavero, Berges, Alloza, García, Forcén, Domingo, Reche, Vallano, Báez, Barea. También jugaron: Muñoz, Lorén, Chaure, Martínez y Del Barrio.

Árbitro: Alexandru Neagoe.

Goles: 1-0 min. 33: Ariza, 2-0 min. 57: Melo

Remontada exprés del Hernán Cortés

CD EBRO 1-2 HERNÁN CORTES

Igualadísimo encuentro disputado sobre el césped del CMF Almozara. Duelo de tú a tú y de poder a poder en el que los dos equipos salieron sin miedo y al mismo tiempo con respeto al rival, buscando la portería contraria. Poco tardaba Nuñez en inaugurar el marcador en el minuto 7. El Hernán Cortés generaba peligro por las bandas, cruzando balones al área que llevaban mucha intención. En un abrir y cerrar de ojos, se pasaba del 1-0 al 1-2. El marcador ya no se movería pese a que ambos clubes dispusieron de ocasiones claras.

CD Ebro: Iravedra, Martín, Sanz, Pardos, Rodrigo, Manu, Val, Sierra, Nuñez, Chadli y González. También jugaron: De Lope, Abad, Papuc, Vicente y César.

Hernán Cortes: Blasco, González, Gómez, Patru, García, Comes, Glaría, Lasheras, Rozas, Royo, Palomera. También jugaron: Morales, Larriba, Rosales y Jiménez.

Goles: 1-0 min. 7: Nuñez, 1-1 min. 20: Palomera, 1-2 min. 24 Royo.

Árbitro: Rojas Lara.

PABLO IGLESIAS 1-1 OLIVAR

Inicio trepidante del encuentro con dos goles en apenas un minuto de diferencia. Acevedo marcaba para el Olivar al poco de empezar el encuentro y acto seguido empataba Artigas casi sin tiempo para que durase la alegría en los visitantes. El partido entró en una etapa de trance en la que nadie era capaz de imponerse claramente al contrario. No hubo excesivas ocasiones y ambos equipos pretendían por lo menos asegurarse el punto. Justo empate.

Pablo Iglesias: Lorén, Cioc, Aznar, Díaz, Pérez, Caso, Artigas, Vicente, Montagud, Ingalaturre y Liarte. También jugaron: Gonzalvo, Pérez, Hernández, Vicen y López.

Olivar: Turón, García, Cabero, Duce, Emperador, Yus, Murillo, García, Moreno, Acevedo, Azua. También jugaron: Sobero, Iritia, Redolar, Cerezo y Ortín.

Goles: 0-1 min. 5: Acevedo, 1-1 min. 6: Artigas.

Árbitro: Viver Casabona.

VALDEFIERRO 1-1 LA UNIÓN

Una parte para cada equipo. Anquela inauguraba la contienda en los primeros compases del partido. El Valdefierro disponía de buenas jugadas combinativas que hubieran podido suponer ampliar la renta. Urgel se mostraba seguro en la meta del Unión. Las tornas cambiaron y los cambios de los visitantes les hicieron generar más peligro, especialmente con balones a la espalda de los defensas. Gordo ponía las tablas a falta de cuatro minutos.

Valdefierro: Pescador, Castro, Capapey, Cristóbal, Gascón, Lorente, Manzano, Anquela, Ayed, Santos y Serrano. También jugaron: Guebre, Martínez, Monsec, Pardos y Montero.

Unión: Urgel, Loza, Larraz, Perales, Gordo, Portero, Cantero, García, Sánchez, Abella y Rived. También jugaron: Funes, Sanz, Ruiz, Gorjón y Ferrer.

Goles: 1-0 min. 7: Anquela, 1-1 min. 56: Gordo.

Árbitro: Cots González.

SANTO DOMINGO 1-5 RACING ZARAGOZA

Superioridad del Racing Zaragoza que no tardaba en adelantarse en el marcador. El Santo Domingo se recomponía y arriesgaba, conocedor de que tenía que seguir ese camino para tratar de voltear la situación. El plan funcionaba y Lacosta ponía las tablas. Sin embargo, no pudieron mantener el ritmo durante el resto del encuentro y el buen hacer del Racing Zaragoza a balón parado y al contragolpe terminaba suponiendo el 1-5 en el marcador.

Santo Domingo: Urquizu, Iglesias, Cantero, Peña, Ceesay, Fuertes, Lacosta, Abeso, Val, Betato y Sall. También jugaron: Uche, Sancho, Salomón, Villalba y Murillo.

Racing Zaragoza: Saz, Fernández, Cisneros, Alonso, Maza, Falcón, Navarro, Buil, Moreno, Hamid y Lorao. También jugaron: Kirilov, del Río, Falcón, Magdaleno y Aguilar.

Goles: 0-1 min. 5: Moreno, 1-1 min. 29: Lacosta, 1-2 min. 41: del Río, 1-3 min. 48: Moreno, 1-4 min. 52: Aguilar, 1-5 min. 59: Lorao.

Árbitro: Cruz Lafuente.

OLIVER 1-5 MONTECARLO

El Montecarlo salió decidido a hacerse con el control del partido y se apoderó del centro del campo. Colocando más hombres que sus rivales y con unos laterales que por momentos actuaban como carrileros, Domínguez había convertido dos tantos en los primeros veinticuatro minutos. El Oliver reaccionaba por medio de Carreras, pero de nuevo recibía un jarro de agua fría con el tercero y no se recomponía.

Oliver: Garrido, Garza, Jiménez, Bartibas, Condón, Marín, Pérez, Carreras, Clavería, Pérez y Seral. También jugaron: Martín, Becerril, Marín, Alcázar y Udrés.

Montecarlo: García, Navallas, Bello, Vicente, Martínez, Domínguez, Cajal, Escuer, Lorén, Campo y Gotor. También jugaron: Ursu, Crespo, Casado, Garcés y Ruiz.

Goles: 0-1 min. 11: Domínguez, 0-2 min. 24: Domínguez, 1-2 min. 40: Carreras, 1-3 min. 49: Vicente, 1-4 min. 61: Casado, 1-5 min. 68: Domínguez.

Árbitro: Teixeira Ruiz.

SAN JOSÉ 0-7 REAL ZARAGOZA

Partido dominado de principio a fin por el Real Zaragoza, haciendo muestra de su condición de favorito para esta competición. El ciclón So Delgado entraba en ebullición y en un intervalo de quince minutos había logrado un hat-trick. Previamente, Sánchez inauguró la contienda y Andrei y Villabona se sumaban a la fiesta. El San José trataba de mantener el tipo, pero le velocidad y potencia de So Delgado era muy dominante y volvía a ver puerta.

San José: Sibide, Rodríguez, Sanz, Benito, Castellano, Casao, Lahoz, Conte, Beltrán, Cantín y Lasaosa. También jugaron: Bravo, Chicomín, Marzo y Romeo.

Real Zaragoza: Manolache, Abián, Salazar, Gomes, Carrillo, Monzón, Manero, Pablos, Sánchez, Bescos y So Delgado. También jugaron: Casas, Royo, Villabona, Andrei y Cortés.

Goles: 0-1 min. 8: Sánchez, 0-2 min. 26: So Delgado, 0-3 min. 30: So Delgado, 0-4 min. 37: So Delgado, 0-5 min. 41: Andrei, 0-6 min. 45: Villabona, 0-7 min. 54: So Delgado.

Árbitro: Al-Nitei.