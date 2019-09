Resultados de la tercera jornada de Alevín Preferente

BALSAS PICARRAL 4-1 CASABLANCA

Sólido partido de los avispas que desde el primer momento plantearon una presión muy asfixiante al juego del Casablanca. No querían dejarle pensar ni tener ideas frescas a los visitantes, que lo intentaban desde disparos lejanos. En un visto y no visto, Jorge García y Báez habían convertido el 2-0 tras una serie de buenas combinaciones. El listón no bajó, y Héctor conseguía el tercero que daba la tranquilidad. El Stadium Casablanca se sobrepuso al cuarto y acto seguido convirtió el gol del honor.

Balsas Picarral: Alba, Alloza, Berges, Chaure, García, Forcén, del Barrio, Reche, García, Báez y Barea. También jugaron: Muñoz, Clavero, Meléndez, Vallano y Pérez.

Casablanca: Puyal, Sacramento, Pérez, Rufat, Segura, Tejero, Pérez, Aznar, Sánchez, Villacampa y Molina. También jugaron: Palacio, Enrique Gracia, Iván Gracia, Antón y Martínez.

Goles: 1-0 min. 11: Jorge García, 2-0 min. 14: Báez, 3-0 min. 24: Héctor García, 4-0 min. 48: Héctor García, 4-1 min. 50: Villacampa

Árbitro: Jiménez Machuca

EL OLIVAR 3-2 EBRO

Espectacular duelo de competitividad y carácter el que han ofrecido tanto El Olivar como el Ebro. Ambos conjuntos han salido decididos a buscar la victoria en un choque de toma y daca. Tanto Soguero como Iravedra se veían obligados a emplearse a fondo para evitar recoger un balón del fondo de las mallas. Acevedo abría la lata en una buena culminación a una jugada colectiva. En 5 minutos de locura, del 21 al 26, el marcador reflejaba un 2-1. De nuevo, en un intervalo de dos minutos, unos y otros anotaban para establecer el 3-2 definitivo.

El Olivar: Soguero, Lucas, Cabero, Duce, Emperador, Cerezo, Lorente, Murillo, Luis, Moreno, Acevedo. También jugaron: Iritia, Redolar, Yus y Turón.

CD Ebro: Iravedra, Martín, Sanz, Pardos, Rodrigo, Manu. Sebastian, Val, Papuc, Sierra y Chadli. También jugaron: De Lope, Abad, Nuñez, González, César.

Goles: 1-0 min. 21: Acevedo, 1-1 min. 24 González, 2-1 min. 26: Lorente, 3-1 min. 53: Iritia, 3-2 min. 56: Nuñez

Árbitro: Lucía Lobera

CALATAYUD 1-1 OLIVER

El Calatayud salió pretendiendo buscar a sus rivales arriba, con una presión alta. Sin embargo no lograba concretar las ocasiones, que tampoco llevaban excesivo peligro. El Oliver también tenía sus aproximaciones, aunque del mismo modo con escaso peligro. En la segunda parte, un balón a la espalda de los defensas permitía adelantarse en el marcador a los locales por medio de Lorién. Carreras empataba en el último minuto con un sublime disparo de falta desde la frontal del área colocado a la escuadra ante el que nada pudo hacer Tomás.

Calatayud: Tomás, Júdez, Ibáñez, Gómez, Gallego, Guillén, Romero, Calvo, Skendi, Ramos y Martínez. También jugaron: Zardoya, Lora, Martínez, Pardos y Lucas.

Oliver: López, Garza, Jiménez, Bartibás, Marín, Barril, Pérez, Carreras, Udrés, Pérez y Seral. También jugaron: Becerril, Condón, Garrido, Marín y Ariño.

Goles: 1-0 min. 50: Lorién, 1-1 min. 59: Carreras.

Árbitro: Ángel Frondiu

LA UNIÓN 2-0 PABLO IGLESIAS

Partido dominado por el Vadorrey, con una presión alta que lograba ahogar la salida del balón del Actur Pablo Iglesias. El primer gol llegaba tras un tiro lejano que era repelido por el portero Lorén y en el posterior rechace Cristóbal era el más listo de la clase. El partido siguó en la dinámica de ocasiones repartidas, hasta que Larraz convertía el segundo en una acción de picardía ante el portero.

Unión: Sanz, Loza, Larraz, Perales, Gordo, Portero, Cantero, Abella, Rived, Ruiz y Cristóbal. También jugaron: Urgel, Funés, García, Megino y Gorjón.

Actur Pablo Iglesias: Lorén, Cioc, Aznar, Díaz, Pérez, Caso, Artigas, Vicente, Montagud, Hernández y López. También jugaron: Pérez, Mendo, Ingalaturre, Vicen y Liarte.

Goles: 1-0 min. 17: Cristóbal, 2-0 min. 51: Larraz.

Árbitro: Zarzuela Sánchez.

REAL ZARAGOZA 4-0 VALDEFIERRO

Se ha impuesto la lógica en la Ciudad Deportiva. El Real Zaragoza ha jugado sus cartas y ha sido capaz de doblegar a un Valdefierro que no dio su brazo a torcer. Pese a sendos dobletes de Andrei y So Delgado, los visitantes no le perdieron la cara al partido y buscaron hasta el último momento el gol del honor. Pescador también tuvo una notable actuación con varias intervenciones de mérito ante los ataques zaragocistas.

Real Zaragoza: Manolache, Abián, Salazar, Carrillo, Vidal, Monzón, Casas, Villabona, So Delgado, Andrei y Manero. También jugaron: Cortés, Cilla, Sánchez y Pablos.

Valdefierro: Pescador, Castro, Capapey, Cristóbal, Gascón, Manzano, Anquela, Guebre, Pardos, Montero y Serrano. También jugaron: Lorente, Ayed, Martínez, Monsec y Santos.

Goles: 1-0 min 10: So Delgado, 2-0 min. 24: Andrei, 3-0 min. 31: So Delgado, 4-0 min. 52: Andrei

Árbitro: Lacosta Coso

RACING ZARAGOZA 7-0 SAN JOSÉ

No hubo color en el encuentro disputado en el Parque Deportivo Ebro. El Racing Zaragoza impuso su calidad desde el primer momento y no tardaba en adelantarse en el marcador por medio de un potente disparo de Aguilar. La dinámica no cambiaba, y pese a que el San José mantenía el tipo en labores defensivas, terminaron llegando más goles para el conjunto local. Navarro lograba el séptimo en el último minuto.

Racing Zaragoza: Kirilov, Fernández, Cisneros, Maza, del Río, Navarro, Hamid, Magdaleno, Aguilar, Falcón y Lorao. También jugaron: Alonso, Saz, Buil, Lorao y Moreno.

San José: Lasaosa, Rodríguez, Sanz, Chicomín, Casao, Lahoz, Conte, Marzo, Sidibe y Beltrán. También jugaron: Bravo, Castellano, Sánchez, Romeo y Cantín.

Goles: 1-0 min. 6: Aguilar, 2-0 min. 23: Buil, 3-0 min. 28: Buil, 4-0 min. 32: Lorao, 5-0 min. 41: Moreno, 6-0 min. 46: Maza, 7-0 min. 59: Navarro.

Árbitro: Martín Alda

HERNÁN CORTÉS 3-0 AMISTAD

Partido mucho más igualado de lo que refleja el marcador. Tras una primera parte en la que las defensas se imponían a los ataques, un dudoso penalti era señalado a favor del Hernán Cortes en el último minuto de la primera parte. Glaría no erraba la pena máxima. Y nada más empezar la segunda, otro gol psicológico. Patru se plantaba frente a Iván García tras una buena conducción y la colocaba de forma que el meta del Amistad no pudiera llegar. Palomera convertía el tercero minutos después.

Hernán Cortés: Morales, González, Gómez, García, Comes, Glaría, Larriba, Lasheras, Rozas, Rosales, Palomera. También jugaron: Patru, Royo, Aquino y Blasco.

Amistad: Iván García, Parra, Girona, Córcoles, Sáez, Pinilla, Marín, Ruiz, Bandaogo, Hernando y Gracia. También jugaron: García, Castaño, País y Melo.

Goles: 1-0 min. 22: Glaría, 2-0 min. 24: Patru, 3-0 min. 37: Palomera.

Árbitro: Brahim Boutskaouen

MONTECARLO 0-1 JUVENTUD

El Juventud se ha impuesto en un partido intenso y con pocas ocasiones de gol para ambos conjuntos. Al mismo tiempo, ha sido un partido bonito de ver para el espectador puesto que ambos equipos luchaban de poder a poder. Los visitantes presionaban arriba y trataban de robar balones y Diego Lacosta lograba un golazo con un poderoso disparo desde fuera del área. Los locales también tendrían una ocasión más en una falta peligrosa, pero el marcador ya no se movería.

Montecarlo: Ursu, Crespo, Navallas, Vicente, Domínguez, Cajal, Escuer, Lorén, Romero, Casao y Ruiz de León. También jugaron: García, Bello, Borao, Campo y Gotor.

Juventud: Uche, Iglesias, Peña, Ceesay, Fuertes, Villalba, Lacosta, Abeso, Val, Betato y Murillo. También jugaron: Cantero, Salomón, Urquizu, Sall y Tunkara.

Goles: 0-1 min. 16: Diego Lacosta

Árbitro: Sánchez Ortiz. Amonestó a Lorén y Garrido por parte de los locales; y a Peña y Murillo por los visitantes.