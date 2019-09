Resultados de la segunda jornada en Benjamín Preferente

SAN GREGORIO 0-3 OLIVER

Desatascó el Oliver en dos minutos, un partido que conforme pasaba el tiempo, iba camino de complicarse cada vez más para sus intereses. El San Gregorio se defendió con criterio y orden, y pudo adelantarse casi al final del primer tiempo, en una falta, despejada por un defensa que fue directa al palo. Las mejores ocasiones fueron del Oliver, pero sin acierto. Otro susto de los rojillos, en un cabezazo centrado de Sika, hasta que una gran jugada del capitán Jorge abriendo a la llegada de Alonso, que cruzó muy bien, deshizo la igualada. De inmediato llegó el segundo, en un tiro a media altura de Nando. Una vez hecho lo más complicado, el Oliver controló bien y aún tuvo tiempo de hacer el tercer tanto de la matinal.

San Gregorio: Adrián, Dani, Alfonso, Valverde, Darío, Sika, Álvaro y Héctor. También jugó: Javier.

Oliver: Andrés, Unax, Hugo, Álvaro Ros, Cristian, Jorge, Nando e Iván. También jugaron: Samuel, Parra, Alonso y David (ps).

Goles: 0-1, min. 33: Alonso. 0-2, min. 35: Nando. 0-3, min. 46: Jorge.

Árbitro: Artieda Romero.

EL OLIVAR 4-1 SANTO DOMINGO JUVENTUD

Arranca su cuenta de puntos El Olivar, tras superar al Santo Domingo Juventud. Primer tiempo de claro color olivarero, aunque no lo redondearon con una renta más amplia. Rozando el cuarto de hora, Lucas adelantaba a los suyos. Tras el descanso pasaron muchas más cosas, con una segunda diana local, y buena reacción del Juventud, que se fue para adelante, teniendo una oportunidad bastante clara para haber recortado distancias. Se vivió un tramo de partido interesante, en el que parecía estar más cercano el 2-1, pero lo que vino fue el tercero, de nuevo de las botas de un acertado Lucas. Muy al final acertaron por fin los naranjas, y en el segundo de los tres minutos de añadido que dio el colegiado Esteras Sánchez, Diego ponía el broche a un buen sábado de El Olivar.

El Olivar: Luis, Diego, Velilla, Adrián, Hugo, Álvaro, David y Tiago. También jugaron: Lucas, Marcos, Pardillos y Álex.

Santo Domingo Juventud: Guillermo, Bruno, Aarón, Samuel, Diego, Isaac, Stanley y Manuel. También jugaron: José Manuel, Santiago, Mario e Iker.

Goles: 1-0, min. 14: Lucas. 2-0, min. 27: Lucas. 3-0, min. 41: Lucas. 3-1, min. 49: Stanley. 4-1, min. 50+2: Diego.

Árbitro: Esteras Sánchez.

EBRO 8-2 ACTUR PABLO IGLESIAS

Fútbol. Benjamín Preferente- CD Ebro vs. Actur Pablo Iglesias. Santiago Marquina

Segunda jornada y segundo triunfo con amplitud del Ebro, en un encuentro que se le puso muy pronto de cara y que quedó finiquitado en los 25 minutos iniciales. La presión muy alta de los de La Almozara puso en serios aprietos a un Actur, que no encontraba la manera de romperla, y que además dio bastantes facilidades defensivas, que fueron aprovechadas sin compasión por los arlequinados.

Pareció salir de la charla del descanso con otra intención el cuadro visitante, que pronto logró marcar y mostró una mejor cara que con anterioridad. Más goles para ambos en un segundo tiempo más competido.

Ebro: Iker, Lorien, Yasser, Jorge, Iker, Iván, David y Adama. También jugaron: Youssef, Villarroya, Guillermo y Jorge (ps).

Actur Pablo Iglesias: Cristian, Ricardo, Iker, Santiago, Marcos, Ausere, Mario y Sergio. También jugaron: Adrián y Emmanuel.

Goles: 1-0, min. 2: Iván. 2-0, min. 7: Iván. 3-0, min. 13: David. 4-0, min. 14: Guillermo. 5-0, min. 23: David. 5-1, min. 27: Emmanuel. 6-1, min. 32: Youssef. 7-1, min. 37: Iván. 7-2, min. 38: Mario. 8-2, min. 50: Iván.

Árbitro: Villegas Pluas.

ESCALERILLAS 0-6 MONTECARLO

Dos goles rápidos de los rojillos para ponerse pronto por delante en un campo donde es complicado hacerlo por sus reducidas dimensiones. Buen trabajo defensivo del Escalerillas, impidiendo que la distancia se hiciera mayor. Un dudoso gol fantasma reclamaron los locales como que la pelota podía haber entrado entera, aunque no fue concedido. Salieron más atrevidos los del Parque Oliver en la reanudación, buscando ese gol que les hiciera recortar las diferencias. Llegaron en algún saque de esquina y faltas que no encontraron rematador. Al Montecarlo es muy complicado tenerlo siempre maniatado, y la calidad que tienen salió a relucir en una ráfaga breve de tiempo, donde redondearon la victoria.

Escalerillas: Eduardo, Daniel, Ronald, Iker, Iván, Víctor, Fabio y Alejandro. También jugaron: Justin, Abibakr, Aarón, Muslim y Anwar.

Montecarlo: Izan, Iannis, Navascués, Mateo, Escalona, Gianluca, Sancho y Yarón. También jugaron: Tena, Tello, Garcés, Zenzano y Adrián (ps).

Goles: 0-1, min. 2: Sancho. 0-2, min. 8: Sancho. 0-3, min. 27: Sancho. 0-4, min. 38: Garcés. 0-5, min. 39: Yarón. 0-6, min. 40: Gianluca.

Árbitro: Lasierra Caso.

VALDEFIERRO 2-1 STADIUM CASABLANCA

Sorpresa en Valdefierro, donde los azules, que han protagonizado un impecable inicio de liga, sumando los seis puntos que estaban en juego, superaron a un firme candidato a todo, como es Stadium Casablanca. Fueron éstos quienes dieron primero, en un primer acto que fue completamente suyo, aunque solo anotaron una vez, aunque tuvieron el control de todo cuanto sucedió. Tardó, pero acabó despertando el Valdefierro, y lo hizo a lo grande, remontando, primero en una diagonal de Vives a Unai, que empataba y luego en una contra culminada por Mario. Entre medias de ambos goles, un penalti solicitado pero no pitado por derribo a Samuel. Final emocionante, con un descuento eterno de seis minutos, en los que ya no hubo más novedades.

Valdefierro: Eduardo, Luis, Gabriel, Daniel, Unai, Vives, Aarón y Guillermo. También jugaron: Mario, Álvaro y Monteagudo.

Stadium Casablanca: Alberto, Miguel, Sisa, Nico, Marcos, Javi, Samuel y Fraguas. También jugaron: Valero, Álvaro y Gonzalo.

Goles: 0-1, min. 15: Sisa. 1-1, min. 32: Unai. 2-1, min. 41: Mario.

Árbitro: López Cirujeda.

HERNÁN CORTÉS 4-2 BALSAS PICARRAL

Ambos venían de caer derrotados en la primera jornada, por lo que buscaban no alargar más la racha. La victoria se quedó en el García Traid después de un partido que parecía claramente controlado por el Hernán Cortés, pero en el que el trabajo y buen hacer del Balsas le fue metiendo poco a poco en el choque, hasta el punto de haber disparado al palo un lanzamiento que podía haber supuesto un 3-3, que parecía impensable no mucho tiempo antes. Dominio y numerosas jugadas de peligro de los rojiblancos, mientras que el Balsas no se prodigó mucho en ataque fue el guión inicial, aunque todo fue cambiando con el paso de los minutos, los avispas metieron el miedo en el cuerpo hasta que un disparo lejano de Mikel, dio la tranquilidad necesaria.

Hernán Cortés: Mateo, Nicolás, Javier, Álvaro, Roberto, Iker, Héctor y Mikel. También jugaron: Miguel, José y Adrián.

Balsas Picarral: Iván, Eric, Mario, Pablo, Mariñosa, Hugo Aguiló, Hugo Sanz y Miguel. También jugaron: Aguarón, David, Javier, Juan y Raúl.

Goles: 1-0, min. 4: Héctor. 2-0, min. 11: Roberto. 3-0, min. 16: Mikel. 3-1, min. 29: Javier. 3-2, min. 34: Mario. 4-2, min. 41: Mikel.

Árbitro: Lambea Mamblona.

EFB ALFINDÉN 1-1 STADIUM VENECIA

Primer punto de la campaña para ambos, en un duelo directo entre equipos que saben que van a tener que pelear duro para obtener la permanencia. Presión buena e intensa del Venecia en el comienzo, aunque poco a poco la Escuela de Alfindén, que jugaba su primer partido como local en Benjamín Preferente en su campo, se fue estirando y mediante un tiro de fuera del área de Álex se adelantaba en el marcador, disponiendo poco después de otra clara opción, en un chut que se estampó en el larguero. Tirando de casta más que de juego, Aryen igualó con un golazo lejano.

La segunda parte fue un contínuo tira y afloja por ambos conjuntos, sin muchos acercamientos, intentando sumar un triunfo que no acabó llegando para nadie.

EFB Alfindén: Mario, Álex, Beltrán, Raúl, Adrián, Celia, Nathan y Fran. También jugaron: Marcos, Iván, Izan, Joel y Alfonso.

Stadium Venecia: Izan, Marcos, Álvaro, Antonio, Nicolás, Leo, Marcos y Aryen. También jugaron: Sergio, Javier, Unay y Erik.

Goles: 1-0, min. 11: Álex. 1-1, min. 16: Aryen.

Árbitro: Sebastián Alamán.

AMISTAD 4-2 VILLANUEVA

Vendió muy cara la derrota el Villanueva en San Pantaleón. Una visita que para todos suele ser de una gran dificultad, pero en la que los azulgranas pusieron las cosas complicadas a un Amistad que estuvo un punto por encima, y además fue más resolutivo, llegando al intermedio con ventaja por la mínima, que lograron ampliar en el minuto 28, pero ni aún así decayó el ánimo visitante, que volvió a acercarse e incluso obligó a los metas rojillos a intervenir con acierto. Un desafortunado tanto en propia meta, al intentar efectuar un despeje, fue el último que se vio en una entretenida mañana en San Pantaleón, entre dos equipos que depararon un bonito choque.

Amistad: Matei, Álvaro, Rubén, Gorka, Santiago, Longares, Corbinos e Iván. También jugaron: Saúl, Adilson, Iker, Diego y Parfect (ps).

Villanueva: Nicolás, Demian, Pedro, Lahoz, Abad, Erik, Rodrigo y Lorien. También jugaron: Leo, Mateo y Jonás.

Goles: 1-0, min. 4: Corbinos. 1-1, min. 12: Pedro. 2-1, min. 13: Iker. 3-1, min. 28: Longares. 3-2, min. 31: Abad. 4-2, min. 34: Lorien, en propia puerta.

Árbitro: Contreras Ros.