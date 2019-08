Comienzo inmejorable para el Ejea ante el Orihuela

Ni el más optimista podía presagiar un inicio de temporada tan ilusionante y arrollador, más si cabe cuando el verano, ese que sirve para ir poco a poco encajando las piezas, fue de lo más atípico, con muchos jugadores siendo partícipes con el Huesca de Segunda División, y no jugando todos los amistosos que a Javi Suárez le hubiera gustado disputar.

Las excusas quedaron aparcadas a un lado, y el equipo demostró un nivel bastante alto. Los cimientos del triunfo empezaron a construirse pronto, apenas pasados siete minutos, en un centro al área de David Mainz, en el que el meta Emilio calcula fatal, creyendo que se iría por la línea de fondo, Manu Molina lo evita y Torras, anticipándose a su par, solo tenía que colocar la pelota dentro en la desguarnecida meta. Gol madrugador que hizo mucho bien, serenó los posibles nervios y dio mucha confianza, tanta que el partido fue controlado a antojo del Ejea.

El Ejea sentenciaría el choque en la segunda mitad por medio de Torras, Ballarín y Ramón

El fuerte arranque iba a repetirse pasado el descanso, merced a un penalti protestado por el Orihuela, al entender que David Mainz ya venía desequilibrado en el salto y no fue Pedro Inglés quien lo hizo. El juez de la contienda estimó que fue el futbolista amarillo y decretó la pena máxima, que transformó Torras, engañando al meta. 60 segundos después, Ballarín finiquitaba todo, si no lo estaba ya, al aprovechar un jugadón iniciado por el omnipresente Torras de espuela, continuado por Manu Molina y remachado por el ex futbolista del Tarazona.

Desarbolaban los de Javi Suárez a un Orihuela entregado. David Mainz buscó el lujo en una vaselina que se perdió por encima del travesaño. Ballarín y dos veces Fonsi no pudieron superar a un Emilio que con sus buenas intervenciones evitó una goleada más sonrojante.

La afición disfrutaba, coreando con olés cada pase. Ramón, al que esta vez le tocó comenzar la contienda desde el banquillo, iba a ser el encargado de cerrar la cuenta, cruzando con calidad, una pelota ganada en una disputa por Manu Molina, que no bajó el pistón a pesar de la claridad del tanteador, obteniendo el premio de dar su tercera asistencia. Motivos para soñar en Ejea.

Ficha técnica:

Ejea: Ander, Joe, Dorado, Torras (Lucho, 78), David Mainz (Ramón, 64), Méndez, Tena, Ballarín, Manu Molina (Nacho Lafita, 85), Fonsi y Roland.

Orihuela: Emilio, Pina, Andrés, Maxi, Porcar, Pedro Inglés (Gilabert, 70), José Carlos, Brian, Pitu (Nico, 55), Cases (Chechu, 55) y Antonio.

Goles: 1-0, min. 7: Torras. 2-0, min. 53: Torras, de penalti. 3-0, min. 54: Ballarín. 4-0, min. 83: Ramón.

Árbitro: Brull Acerete (Comité catalán). Amonestó a los locales Fonsi, Torras y Joe y a los visitantes José Carlos, Maxi, Pedro Inglés y Porcar.