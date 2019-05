La derrota del Sala 2012 ante el Pinseque los mete en la pelea por la permanencia

El duelo aragonés entre Pinseque y Patatas Gómez Sala 2012 deja a los de la capital maña en la pelea directa por el descenso tras su derrota. Se lo jugará con Sala Quinto, que empataba in extremis, en Ibarra. Les separan 5 puntos a favor del Sala 2012 con 9 por disputarse. Peña La Unión de Calatayud caía derrotado en casa frente al equipo segoviano.

Pinseque 10 - Patatas Gómez Sala 2012 6

Encuentro en el que Patatas Gómez se jugaba salvarse pero en el que Pinseque supo ponerle mayor definición a unas dudas excesivas por parte de los zaragozanos. Siempre estuvo por delante en el marcador Pinseque, si bien la primera parte fue algo más igualada, llegándose con un 2-2 al descanso. En el inicio de la segunda, los locales fueron los claros dominadores, tomando las riendas del partido y aumentando la ventaja. El Sala 2012 salió con portero jugador llegando así al resultado final. Pinseque se queda 7º con 47 puntos. El Sala 2012 continua 13º, con 25 puntos, 5 por encima de los puestos de descenso.

El Sala 2012 Patatas Gómez tiene un colchón de cinco puntos de la zona de descenso

Lauburu Ibarra 5 - Sala Quinto 5

Cuatro jornadas para terminar la liga y muchas cosas en juego en el partido que disputaron Lauburu y Sala Quinto. Ibarra jugándose la liga y los aragoneses la salvación. La primera parte comenzó con un Ibarra más agresivo en la presión, amenazando continuamente la portería del Sala Quinto, sobre todo a través de las jugadas de estrategia. El Sala Quinto se defendía en media pista. Con el paso de los minutos, los locales ponían el 3-0 en el marcador con el que se llegó al descanso. El segundo tiempo arrancó con el 4-0 para Lauburu. Y es aquí, cuando Quinto da un paso adelante, y tras un penalti, comienza la remontada. Con el empate a 4 a falta de 5 minutos arrancaba un partido nuevo. Lauburu, vuelve a activarse y se adelanta 5-4. Sala Quinto, inmediatamente, pone el juego de cinco y, a pesar de la buena defensa local, convierte con un disparo lejano el empate. Lauburu también saldría con portero jugador para los segundos finales, pero a pesar de dos ocasiones el marcador no se movería más. Sala Quinto continua 14º, en puestos de descenso, con 20 puntos, a 5 de la salvación.

El Sala Quinto continúa en puestos de descenso

Destacado Patatas Gómez Sala 2012 y Sala Quinto luchan por eludir el descenso

Peña La Unión Calatayud 0 – Mariano Rico Cuéllar 5

Mal encuentro el disputado por La Unión. Donde la falta de actitud hizo que el resultado fuera muy abultado para lo acontecido en el partido. Primera parte igualada donde la Peña fue superior a Cuéllar en muchos momentos pero el portero visitante hizo que esta diferencia no se viera reflejada en el tanteo, llegando al descanso 0-0. Ya en el descanso los locales sabían que le iba a tocar sufrir para arrancar los tres puntos. Y La Unión no estuvo a la altura. En el intercambio de golpes los locales no eran capaces de acertar mientras que los segovianos hacían el 0-2. Tiempo muerto y juego de cinco que acabó en 0-5 y la sensación de bajar los brazos. Destacar el debut de Jorge y la aportación de Manu, juveniles que traerán alegrías en poco tiempo a la afición bilbilitana. Calatayud es 16º, con 12 puntos.

