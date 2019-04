El Villanueva respira tras derrotar al Belchite

El Villanueva se lleva un duelo vital por la salvación. Partido tremendamente importante para conseguir la permanencia, algo que no tardó en evidenciarse, pues ambos conjuntos saltaron al verde del Enrique Porta con muchísimo respeto. Comenzó llevando el peso del partido el cuadro visitante, que dominaba la medular con un inspirado Ibra. La batalla en el centro del campo era titánica, por lo que los equipos apenas se prodigaban por las áreas. Mucho se tuvo que esperar para ver la primera del partido: Ibra enganchó un potente disparo que superó a Sanz, pero el balón se estrelló en el travesaño. Así se llegó al tiempo de descanso, con todo por decidir.

El Belchite pudo empatar, pero se encontró con el larguero hasta en dos ocasiones

El paso por vestuarios mejoró al Villanueva, que consiguió imponer su ley en el centro del campo, maniatando a los visitantes. Los azulgranas adelantaron líneas, consiguiendo encontrar a sus hombres de arriba. Pudo abrir la lata Marcos Sánchez, pero su remate lo escupió la madera. El que no falló fue Ndiaye, que aprovechó un rechace de Cañón para abrir la lata y cambiar el signo del partido. Los locales, que no podían permitirse el lujo de dejar escapar los tres puntos de su feudo, se pusieron el mono de trabajo. El Belchite pudo empatar en los instantes finales, pero la suerte no estuvo de su parte y el esférico volvió a golpear en el larguero. Tres puntos de oro que viajan al zurrón de un Villanueva que respira, pese a que deberá seguir luchando para confirmar su permanencia.

Destacado El Tarazona sale más líder de Brea tras imponerse por la mínima

Ficha técnica:

Villanueva: Sanz, Gracia, Vera, Ciro (Ruiz, 39), Osanz, Pascual, Ndiaye, Jiménez, Sánchez (Konare, 76), Lafuente (Bogado, 58)y Vicente.

Belchite: Cañón, Sanz (Espinosa, 73), Bolea, Sánchez (Rami, 82), Blasco, Andreu, Martínez (López, 63), Val, Ibra, Borbón y Tejedor.

Gol: 1-0, min. 55: Ndiaye

Árbitro: Rivera Val. Amonestó a los locales Ruiz y Vicente; y a los visitantes Martínez, Blasco y López.

Destacado El Casetas no pierde la fe y gana al Binéfar tras cuatro meses sin victoria

Más información del deporte aragonés en la web de Afición.