El pasado sábado se produjo un nuevo capítulo de violencia en el deporte aragonés en un partido de fútbol sala en el barrio de La Llana en Ejea. Y nuevamente, como víctima, el colegiado del encuentro, José Miguel Álvarez Benturini, que según reza el acta arbitral "fue agredido y amenazado gravemente" por varios jugadores del Juventud La Almunia. Todo ocurrió en el partido de fútbol sala disputado el sábado por la tarde en Ejea de los Caballeros, que enfrentaba a La Llana-Juventud La Almunia de categoría Autonómica de Aragón.

El colegiado tuvo que suspender el partido en el minuto 9:50 de la segunda parte cuando se produjo un penalti a favor el cuadro local y recibió el impacto de una botella de agua de plástico de 1,5 litros en su espalda y un jugador visitante intentó agredirle. El árbitro relata los hechos de la suspensión del encuentro en el acta: "El jugador número 25, D.M.C, una vez expulsado del terreno de juego se dirige a mí en los siguientes términos: '¡Eres un hijo de la gran puta, te voy a matar!', e intenta agredirme, teniendo que ser separado por varios jugadores. Igualmente el jugador número 10 del mismo equipo, J.M.E, se dirige a mí en los siguientes términos: 'No tienes cojones a expulsarme, porque me da igual, me queda un partido y me da igual'. Una vez que es expulsado me lanza este mismo jugador una botella de 1,5 litros, que impacta en mi espalda y se pone cara contra cara, intentando agredirme y diciéndome !hijo de puta!, teniendo que ser separado por varios jugadores".

Eduardo Espes, técnico de La Llana, relata los hechos que llevaron a la suspensión del partido, a los graves insultos y a la agresión del colegiado Álvarez Benturini en el encuentro que les enfrentó al Juventud La Almunia: "Íbamos perdiendo (2-4) y nos pitaron un penalti a favor, pero el portero de ellos no paraba de protestar la jugada, avisándole el árbitro que le iba a mostrar la segunda tarjeta, no paró y lo expulsó. Y no se qué pasó que se volvió ‘loco’ poniéndose cara a cara con el árbitro, llevándoselo sus compañero para que la cosa no fuese a más. Pero otro compañero suyo se puso histérico y cuando se lo iban a llevar cogió una botella del banquillo, lanzándosela e impactando en la espalda del árbitro y braceando al lado del mismo”, afirma el técnico local.

"Vamos a tomar las medidas necesarias para que estos hechos no se vuelvan a repetir"

El presidente del equipo visitante Juventud La Almunia, José Manuel Sánchez, señala que “nosotros no lo vamos a esconder y es una cosa vergonzosa por parte de, sobre todo, un jugador mío. Solo sé que expulsaron al portero tras un penalti, y a otro jugador nuestro se le fue la pinza y le tiró la botella. Vamos a tomar las medidas necesarias para que estos hechos no se vuelvan a repetir, ya que dañan la imagen del club".

