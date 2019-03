La colegiada Lidia Núñez, que recibió las palabras machistas "¡A fregar, a fregar, cada uno a lo suyo!" del auxiliar del conjunto del Primera Cadete del Peñas Sariñena, Jesús Pisa Zapater, tras ser expulsado del terreno de juego al final del partido de Copa Federación Primera Cadete Provincial que enfrentaba al Juventud de Huesca B ante el Peñas Sariñena el pasado sábado no piensa abandonar el arbitraje. “Desde luego, por un episodio como este no voy a abandonar el arbitraje. Intentaré que no se vuelva a repetir”, apunta Lidia.

La colegiada, después de las palabras machistas una vez finalizado el partido y cuando la colegiada se dirigía a los vestuarios, tuvo que oírse varios insultos de algún aficionado: “Eres malísima, déjalo, tu familia no merece esto”, indica la colegiada, que a pesar del episodio del pasado sábado se encuentra mejor: “Estoy bien, a pesar de que el comportamiento no fue nada agradable. Creo que los insultos dañan a todos los árbitros por igual, aunque desde luego si se meten contigo por el hecho de ser mujer, tiene todos los descalificativos”, señala Lidia, de 25 años, y que afronta su segunda temporada como árbitra adscrita al Comité Aragonés de Árbitros de Fútbol.

Lidia está realizando un máster en la Escuela Politécnica de Ingeniería Agrícola de Huesca y se plantea “seguir arbitrando hasta que el trabajo o los estudios me lo permitan, y entrenando durante la semana para estar físicamente bien como árbitra”. La colegiada no ha recibido ninguna notificación por parte del Peñas Sariñena sobre el comportamiento de su auxiliar el pasado sábado.

El Comité Técnico de Árbitros de Aragón ha hecho una gran labor en el arbitraje femenino para potenciarlo en la Comunidad en los últimos años, con cursos de captación y arropando a las recién llegadas al mundo del fútbol, gracias a la labor de todos los responsables, y Lidia Núñez es una de las árbitras que se ha enganchado al arbitraje a través de estos cursos.

