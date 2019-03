Último partido del Bantierra Fénix de la fase de grupos ante el L'Hospitalet

Después de la victoria agriculce de Bantierra Fénix la semana pasada en casa del segundo clasificado CAU Valencia 15 (b)/17, que hasta la semana pasada se mantenía invicto en el Campo del Río, logrando cuatro puntos importantes de cara a mantener el puesto como segundo mejor primero, y negativo por las lesiones de Shartou (codo), Rober (Rodilla) y Rivas (hombro, recaída en la activación prepartido), todas ellas en la primera parte, donde la presión valenciana fue insistente ante el dominio territorial de Bantierra Fénix.

El sábado celebran el último partido de la fase de grupos para Bantierra Fénix, a partir de las cinco de la tarde en el campo de rugby del CDM David Cañada de los Pinares de Venecia y ante L’Hospitalet, cuarto clasificado. El saque de honor lo realizaran miembros del equipo de rugby en silla de ruedas de CAI Deporte adaptado, que disputarán la Final Four nacional el próximo fin de semana en Zaragoza.

Destacado Triunfo con sabor agridulce para el Bantierra Fénix ante el CAU Valencia

Para Jorge Molina “será un partido disputado, los catalanes vendrán enchufados, vienen de una serie de 8 partidos sin conocer la derrota y todavía pueden alcanzar la tercera plaza del grupo que, según otros resultados, les podría dar una plaza en el 'play off' de ascenso a DH. Nosotros no podemos descuidarnos, no tenemos que perder para mantener el ranking como segundo mejor primero, y a la vez, recuperar jugadores para el primer partido de play off”.

"Será un partido muy disputado, los catalanes vendrán enchufados"

Los zaragozanos cuentan con las bajas de Sarthou y Rober, lesionados, Arbués sancionado y las dudas de Rivas y Veroli. Estos serán los veintitrés convocados:

Los convocados

Primera línea: Liviu, Breure, Juan Pasamar.

Segunda línea: Brabazon, Morte.

Tercera línea: Aina, Vincent, Molina.

Medios: Viriot, Pelozzi.

Centros: De Lauzon, Owako.

Zagueros: Lac, Luini y Baptiste.

Cambios: Guillermo, Asensio, Vicente Pasamar, Veroli, Martínez, Rivas, Mendes.

El sábado comenzará con un torneo de escuelas, una jornada con las chicas del club y un partido por el 'play off' regional

La jornada comenzará a las 10:30 con un torneo de escuelas de Aragón, una jornada con todas las chicas del club, Partido de play off por el título regional senior del USJ Fénix.

Más información del deporte aragonés en la web de Afición