El lado bueno del fútbol base

Hace unas semanas se disputó el partido de Segunda Infantil entre el Utebo y el San Gregorio. El cuadro de Santa Ana ha disputado 23 partidos sin que el marcador de puntos se hubiese movido desde el principio de temporada, con 248 goles encajados y tan solo siete a favor.

Esto solo son números porque los chicos acuden a entrenar como si fuera el primer entrenamiento de la pretemporada, no decaen y cada vez hacen más piña. El técnico del San Gregorio, Hugo Uruen, les dio un papelito antes del partido que jugaron hace unas jornadas a cada niño del Utebo que ponía lo siguiente. "Hoy nos enfrentamos en un partido de competición para practicar el deporte que tanto nos gusta. Y solo será eso. Habrá un ganador, un perdedor, o quizá la suerte sonría a ambos. Pero queremos deciros que solo será un partido más por compartir nuestra afición por el fútbol".

"Queremos daros las gracias por no bajar los brazos y que podamos compartir un rato de diversión"

Imagen del documento entregado a todos los jugadores del Utebo antes del partido CD San Gregorio

"De verdad. Sabemos que está siendo un año complicado, que los resultados deportivos no os acompañan, pero eso no quita la ilusión y el trabajo que estáis haciendo. Y venir hoy, estar presentes y tratar de competir sanamente contra nosotros es admirable, y queremos daros las gracias por no bajar los brazos y podamos compartir este rato de diversión. El deporte os debe una. Nosotros como compañeros os pedimos no decaer y estar unidos. Para nosotros no es aquél que más partidos gana o más goles mete, si no aquél que sus jugadores se hacen fuertes ante las dificultades y disfrutan ajenos a los resultados de poder llevar a cabo lo que más les gusta. Hoy, pase lo que pase, solo hemos sido un grupo de niños disfrutando del fútbol. Mucho ánimo a todos y gracias por seguir haciendo grande este deporte.

AUPA UTEBO Y SAN GREGORIO.

Más información del deporte aragonés en la web de Afición