Utebo y Tarazona empatan sin goles en un duelo intenso y vibrante

No defraudó el partido de la jornada en Tercera División. No hizo falta que no hubiera goles para dejar bien a las claras que Utebo y Tarazona están donde están por algo. Un partido precioso, reñido a más no poder, y en el que ambos suman un punto, haciendo que entre ellos todo quede tal y como estaba antes del arranque de la jornada.

Como no podía ser menos, ambientazo de gala en Santa Ana, que casi recordó al de épocas pasadas cuando los azules alcanzaron la Segunda División B. Por supuesto que no faltó a la cita la siempre fiel afición turiasonense, que está siempre empujando a los suyos. Matinal con magnífica climatología por lo que todos los ingredientes estaban preparados para asistir a una fiesta del fútbol.

Arrancó el choque vibrante, con ritmo. El Tarazona llegaba por mediación de Carlos Javier, por banda diestra, y el Utebo respondía con un chut de Raúl Villar, que no se perdió por mucho. Ese inicio explosivo dio paso a minutos posteriores de mucha más brega en el centro del campo, con mucha pelota dividida y ambos intentando hacerse con el mando del juego.

No había muchas llegadas. En una de ellas, Míchel Sanz tuvo varias opciones a la hora de elegir el remate. Lo hizo tirando abajo, y obligando a Albero a hacer una buena intervención. Tuvo un par de intentos Sergio Sánchez. En el primero se le señaló un fuera de juego inexistente, aunque remató desviado y luego en un remate picado tras servicio de Carlos Javier. Antes del descanso, de nuevo el cancerbero local tuvo que dar fe de sus buenos reflejos, palmeando un cabezazo de Ballarín, que estuvo a punto de sobrepasarle.

La segunda mitad se inició con un fuerte choque de cabezas entre Albajara y Sergio Sánchez, aunque afortunadamente ambos pudieron continuar. El Utebo se estiró y empezó a ver más de cerca el área rival. Javi Rodrigo dejó pasar con inteligencia, y Albajara golpeó pero chocó contra la defensa. El Tarazona no se amilanó y a Ballarín le indicaron otro fuera de juego que no era. Él sirvió a Sergio Sánchez, que tuvo el 0-1, pero Albero salió presto, tapó huecos, e impidió que la ocasión fuese a mayores.

La entrada de Juanma dio más mordiente al ataque del Utebo

La salida al campo de Juanma fue una bocanada de aire fresco para los de Juan Carlos Beltrán. Se echó a la espalda al equipo literalmente. Un testarazo suyo hizo volar a Chus, pero la jugada estaba anulada, otra vez por una mala señalización de un asistente. Si antes pudieron adelantarse los de David Navarro, la moneda pudo caer ahora del bando local, en una asistencia de Juanma, en la que Javi Rodrigo intenta driblar a Chus en vez de rematar de primeras, y el meta interviene perfectamente, para rebañar el balón.

En el cuarto de hora final hubo aproximaciones pero ya no fueron tan claras, y el empate sin goles fue el tanteador final.

FICHA TÉCNICA:

Utebo: Albero, Capapé, Alvira, Félez, Molinos, Albajara, Jaime (Juan González, 69), Raúl Villar, Javi Rodrigo (Aldair, 86), Iñigo Pérez y Rafa Maldonado.

Tarazona: Chus, Oli, Antonio Pérez, Carlos Javier, Sergio Sánchez, Michel Sanz (Rami, 83), Ballarín, Álex Navarro, Domínguez, Rausell y Moha (Alonso, 74).

Árbitro: Lara Arjona. Amonestó a Alvira, Javi Rodrigo y Aldais por el Utebo y a Alejandro Navarro, Juan Domínguez, Oliver y al técnico David Navarro por el Tarazona.

