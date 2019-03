Un desacertado Ebro cede ante la eficacia ofensiva del Peralada

Primera derrota del 2019 del CD Ebro que no logró romper su mala racha como local, donde no extrae los resultados que debería, en otro día donde no se consiguió perforar la portería contraria, a pesar de haber tenido ocasiones de todo pelaje en una primera mitad en la que mereció irse con ventaja, pero no sólo no sucedió eso, sino que lo hizo perdiendo.

El Peralada dio una lección práctica de la asignatura pendiente de los arlequinados, la de que no hace falta crear mucho, sino saber acertar a batir al meta contrario.

Intachables 45 minutos del primer tiempo de los locales, que lo hicieron bien, salvo eso que no resulta difícil de imaginar, marcar. Cuatro minutos bastaron para ver el balón rondar el área gerundense. Centró Javi Cabezas raso y fuerte, tanto que Sandro no pudo controlar adecuadamente. Respondió el Peralada en una falta peligrosa, casi dentro del área, que Boselli mandó a la barrera.

Probaron puntería los hombres de Manolo González, con varios chuts lejanos, por mediación de Sandro, Sergio Cortés y Dani Martínez, pero en todos ellos se encontraron con la firme respuesta de Suárez. Los ataques venían prácticamente en oleadas. Cortés templó al segundo palo, Javi Cabezas puso con la testa al corazón del área, pero a Raúl le vino la pelota tan rápida, que no pudo ni girar la cabeza. Un lanzamiento lejano y alto de Gerrit puso fin a 30 minutos de ataque incesante.

El Ebro, que llevaba más de un mes sin encajar gol, iba a verse sorprendido en uno de sus puntos fuertes, el juego parado. Saque de esquina abierto que ejecuta Boselli, el central Bueno gana la partida, cabecea, y el balón que acaba entrando después de pegar en el poste. Enrabietados al verse por detrás, incrementaron la presión los maños, que debieron empatar antes del intermedio. Un fallo de blocaje del cancerbero visitante permitió a Sandro disparar, pero la defensa, atenta, despejó antes que se colase la pelota. Acción idéntica, con otro error de Suárez y Raúl que no ve portería. Para tirarse de los pelos.

Varió radicalmente el esquema Manolo González. Decidió jugar sin nueve puro, y para eso prescindió de los servicios de Raúl. Defensa de tres, más poblado el centro del campo, intentando tener más variantes ofensivas.

Perdonó por enésima vez el Ebro en un centro de Gerrit, que Dani Martínez cabeceó fuera, cuando estaba a cortísima distancia de la portería. Y el que perdona, ya sabe su destino, está ajusticiado. En otra de sus pocas aproximaciones, el Peralada volvió a dar en la diana, en una jugada que se inicia con un error de reglamento imperdonable del colegiado, un fuera de juego botado desde campo arlequinado, balón colgado al área, despeje en corto, y Pachón, de primeras y sin dejar caer, engancha de primeras, sin dar ni media opción a Salva.

Un golpe durísimo y del que ya no se iba a recuperar el equipo. Empezaron las prisas, el querer meter el segundo antes del primero, y así rara vez se logra nada positivo. Esta vez no fue menos, y ni siquiera llegó el tanto de la honrilla. Nierga chutó cruzado y Ubay lo hizo de manera dura y seca, pero con el mismo éxito de toda la mañana, ninguno.

FICHA TÉCNICA:

Ebro: Salva, Ferrone, Cantero, Michele, Jon Ander (Fode, 68), Gerrit, Javi Cabezas, Sandro, Raúl (Ubay, 46), Sergio Cortés (Nierga, 64) y Dani Martínez.

Peralada: Suárez, Iago López, Teo, Nahuel, Bueno, Rober (Paik, 57), Boselli (Jofre, 76), Giorgi, Pachón, Paulino (Maxi Villa, 70) y Andzouana.

Goles: 0-1, min. 28: Bueno. 0-2, min. 60: Pachón.

Árbitro: Caparrós Hernández (Comité valenciano). Amonestó a los locales Sergio Cortés y Jon Ander y a los visitantes Boselli, Rober, Bueno y Paik.

