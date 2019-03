STADIUM CASABLANCA 3 SAN GREGORIO 3

Consiguió el San Gregorio lo que parecía casi una utopía las últimas semanas, echar el freno al Stadium Casablanca. Lo hizo tras cuajar una primera mitad primorosa, siendo superiores. El 0-1 con el que se llegó al intermedio, en ningún caso hacía justicia, ya que la ventaja debió ser mayor. Tras caer el segundo, despertaron los verdes, que tiraron de orgullo y casta, dando una versión más reconocible de ellos. Llegaron a dar la vuelta completa al marcador, se pusieron por delante, pero el fútbol esta vez quiso premiar a los de La Azucarera, y en una de las últimas acciones, empataban de manera justa.

Stadium Casablanca: Andrés, Roy, Jorge, Vaquero, Bellmunt, Héctor, Nico y Lostres. También jugaron: Ortega, Álex, Hugo y Lucas (ps).

San Gregorio: Marc, Marcos, Diego, Víctor, Lakamin, Mario, Jorge y Alejandro. También jugaron: Izan, Hugo, Alberto, David y Cristian.

Goles: 0-1, min. 11: Alejandro. 0-2, min. 27: David. 1-2, min. 33: Álex. 2-2, min. 39: Bellmunt. 3-2, min. 45: Héctor. 3-3, min. 50: Alejandro.

Árbitro: Hernández Maestre.

OLIVER 3 SAN JOSÉ 2

Pudo vencer por una diferencia mayor el Oliver, pero no fue la versión tan lúcida de otros días, sobre todo en ataque, donde estuvieron fallones cara a puerta. Pronto se les puso todo de cara, aunque el San José tuvo sus opciones de aminorar distancias, con un palo, y un saque de esquina al que no llegó Abou por un pelo. Por momentos del segundo tiempo, el partido parecía anestesiado, falto de ritmo. Le puso picante Iván con un golpeo de falta tremendo desde su campo, que entró directo. Se vio obligado a espabilar el Oliver, que cuajó sus mejores minutos. Abou anotó en el añadido, pero no se llegó ni a sacar de centro.

Oliver: Daniel, Hugo, Adrián, Joel, Samuel, Mateo, Mario y Marco. También jugaron: Álvaro, Albero, Omar, Jorge, Raúl y Jairo (ps).

San José: Alejandro, Iván, Matteo, Martín, Gonzalo, Bernad, Nicolás y Lafu. También jugaron: Abou, Marcos, Pablo, Adrián e Iker (ps).

Goles: 1-0, min 2: Samuel. 2-0, min. 11: Joel. 2-1, min. 38: Iván. 3-1, min. 43: Marco. 3-2, min. 50+1: Abou.

Árbitro: Casañas Aparicio.

BALSAS PICARRAL 1 SANTO DOMINGO JUVENTUD 1

Igualdad máxima entre el Balsas y Juventud

Empate en la ida, y también en la vuelta, y además con desenlaces similares, con gol al final del Santo Domingo Juventud. Buen arranque de los avispas y premio merecido con el tanto de Iker al resolver bien un mano a mano. Tomó el mando el Juventud, llegando con dos tiros cercanos, uno con paradón de Erik y otro alto. Volvió a la carga el Balsas, que erró un penalti, parado por Guillermo. Igualdad total tras la reanudación. Tampoco iban a acertar los naranjas desde el punto fatídico, en otra pena máxima fallada. Cruzó demasiado Derick para hacer el segundo, y cuando parecía que los puntos se quedaban en casa, Lamine picó por encima del meta, para salvar la igualada.

Balsas Picarral: Erik, Alejandro, Jorge, Roberto, Mario, Derick, Iker y Hugo. También jugaron: Juan, Ferrer, Héctor e Iván.

Santo Domingo Juventud: Guillermo, Diego, Aston, Izan, Rodrigo, César, Jesús y Leo. También jugaron: Pablo, Lamine, Carlos y Raúl.

Goles: 1-0, min. 5: Iker. 1-1, min. 48: Lamine.

Árbitro: Orcajo Ambroj.

TARAZONA 1 EL OLIVAR 5

Rápidamente se puso por delante el Tarazona, en un error de la zaga al despejar. Poco iba a durar la alegría turiasonense, porque seis minutos le iban a bastar a Arranz para firmar un triplete, dos de ellos a balón parado, en saques de esquina y otro de disparo. Con el 1-3, partido tranquilo para El Olivar, que lo llevó controlado en todo momento. Raúl hizo otra diana de falta y Taufiq remachó al poco de la segunda parte. A partir de ahí, ya no hubo ni goles ni poco más destacable. El Tarazona no generó peligro y los olivareros firmaron la tregua.

Tarazona: Héctor, Samuel, Marcos, Sirvent, Villamayor, Paul, Gregorio y Murillo. También jugaron: Pablo, Javier, Iker, Luis, Juan, Unai y Rodrigo.

El Olivar: Diego, Domínguez, Javier, Raúl, Arranz, Samuel, Nicolás y Lemaitre. También jugaron: Hugo, Siraz, Taufiq y Martínez.

Goles: 1-0, min. 3: Villamayor. 1-1, min. 4: Arranz. 1-2, min. 6: Arranz. 1-3, min. 10: Arranz. 1-4, min. 18: Raúl. 1-5, min. 27: Taufiq.

Árbitro: Adrián Chioreanu.

HERNÁN CORTÉS 7 SANTA ISABEL 1

Segundo triunfo consecutivo del Hernán Cortés, en un choque con poca historia, y en el que los del García Traid impusieron su condición de favoritos, aunque les costó entrar en faena, en un primer tiempo en el que a pesar de ir por delante pronto, no brillaron especialmente. El Santa Isabel marcó en una falta desde la frontal del área.

El parón para el descanso hizo que las ideas locales se aclarasen, y con fuerzas renovadas, mejorasen de manera que los tantos fueron viniendo uno tras otro para completar el triunfo más amplio de la temporada.

Hernán Cortés: Jaime, Javier, Adrián, Pedro, Quintino, Chiki, Aquino e Iñaki. También jugaron: Juan, Iván, Leo y Mario.

Santa Isabel: Alexander, Mario, Pablo, Sergio, Samuel, Alejandro, Saúl y López. También jugaron: Ibon y Héctor.

Goles: 1-0, min. 3: Aquino. 2-0, min. 15: Pedro. 2-1, min. 24: López. 3-1, min. 25: Quintino. 4-1, min. 33: Aquino. 5-1, min. 35: Quintino. 6-1, min. 46: Pedro. 7-1, min. 47: Leo.

Árbitro: Andrés Ceamanos.

AMISTAD 5 EBRO 0

El Amistad parece que ha puesto el rumbo directo hacia el título. Así lo demostró en el mediodía del sábado. Una nueva demostración de sobriedad y de ser un bloque compacto, granítico, que cobra peaje a los rivales por cada error de éstos. Un penalti puso en ventaja a los rojillos. El Ebro reclamó otro a Juan en el área contraria, que pareció también. Dos zarpazos de Caso en acciones idénticas, abrieron una brecha imposible de coser para los arlequinados, que buscaron al menos no irse con el cero, pero todas las intentonas fueron en vano. Una pelota a la espalda de la defensa para el triplete de Caso y la lucha y fe de José en un balón, cerraron el tanteador. 9 puntos de ventaja toma el Amistad. Una diferencia que parece poco menos que insalvable para los demás.

El Amistad encarrila el título de liga

Amistad: Hugo, Pablo, Saúl, David, Fortún, Jorge, Leandro y Gorka. También jugaron: Caso, Unai, Mateo, José y Sergio (ps).

Ebro: Jorge, Guillermo, Gonzalo, Coque, Papuc, Rubén, Juan y Amador. También jugaron: Lucas y Diego.

Goles: 1-0, min. 4: Jorge, de penalti. 2-0, min. 15: Caso. 3-0, min. 16: Caso. 4-0, min. 28: Caso. 5-0, min. 43: José.

Árbitro: Bruna Guadamur.

MONTECARLO 2 ESCALERILLAS 3

Tres puntazos del Escalerillas en el José Luis Violeta. Al contrario de lo que se podía pensar, la sanción por alineación indebida no solo no ha dañado a los del Parque Oliver, sino que les ha hecho crecer hasta límites insospechados. Justo premio el de la victoria, por su combatividad. Día espeso del Montecarlo, que no estuvo cómodo ni aún yendo por delante en el tanteador. Lo intentaron cuando tenían todo perdido, cambiando incluso el esquema, pero los intentos fueron vanos.

Montecarlo: Pablo, Laserrada, Javier, Hugo, Óscar, Alejandro, Jaime y Eric. También jugaron: Martín y Leo.

Escalerillas: Nicolás, Membrado, Arturo, Yusu, Rafita, Samuel, Raúl y Dylan. También jugó: Iván.

Goles: 1-0, min. 5: Hugo. 1-1, min. 10: Samuel. 1-2, min. 26: Yusu. 1-3, min. 31: Raúl. 2-3, min. 49: Alejandro.

Árbitro: Lambea Mamblona.

​ACTUR PABLO IGLESIAS 6 VALDEFIERRO 1

Salida en tromba del Actur Pablo Iglesias, al que le bastaron nueve minutos para dejar las cosas claras. Venían los rojiblancos de dos derrotas consecutivas, y querían dejarlas en algo anecdótico. El Valdefierro movía, pero cuando el Actur lograba robar, salía en tromba hacia el ataque. Otra diana más, ésta de Roque, antes del parón. Con la ventaja tan amplia, ambos bajaron pulsaciones y la tensión fue decayendo. Peleó hasta el final el conjunto visitante, y como premio, aunque fuese de consolación, se llevó su gol.

Actur Pablo Iglesias: Raúl, Reda, Marcos, Luis, Alejandro, Ismael, Iván y Víctor. También jugaron: Darío, Fernández, Hugo y Roque.

Valdefierro: Brayan, Ignacio, Óscar, Iker, Mauro, Anquela, Hugo y Carlos. También jugaron: Víctor, Rubén y Samuel.

Goles:1-0, min. 1: Luis. 2-0, min. 4: Ismael. 3-0, min. 9: Iván. 4-0, min. 23: Roque. 5-0, min. 40: Alejandro. 5-1, min. 41: Hugo. 6-1, min. 43: Roque.

Árbitro: Silva Treviño.

