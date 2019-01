Empate sin goles en el duelo de necesidades entre Teruel y Badalona

El CD Teruel no pasó del empate a cero en un partido en el que tuvieron la posesión, aunque sin llegar a crear excesivo peligro sobre la portería del Badalona. En un duelo de necesitados, las instalaciones de Pinilla vivieron un compromiso donde el reparto de puntos no alivia la situación de ninguno de los dos equipos implicados. No obstante lo mejor para el conjunto local es que acumula tres partidos consecutivos sin conocer la derrota.