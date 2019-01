El Stadium recibe al líder FC Barcelona

Toca pasar página de la hasta el momento peor jornada de lo que llevamos de campeonato . No había sucedido que perdieran los tres conjuntos aragoneses a la vez, y eso aconteció el pasado fin de semana. Ojalá pueden revertirse esos resultados negativos con una buena jornada, en la que todos puedan sumar.

Semana distinta la que ha vivido el Real Zaragoza juvenil. Tras 19 semanas sin caer derrotados, a la vigésima fue la vencida, y los de Iván Martínez eran derrotados por el Espanyol. El empate al día siguiente del FC Barcelona, hizo que las diferencias no se ampliasen excesivamente y el juvenil zaragocista siga cerca del primer puesto. Toca volver a ser los mismos de siempre, en un choque exigente contra el Mallorca, que se jugará el sábado 26 a las (11.00) en la Ciudad Deportiva, y será retransmitido por las cámaras de Gol TV. Rival directo, al que se podría dejar atrás y casi sin opciones en caso que los blanquillos logren imponerse, algo que no será sencillo, pues el Mallorca solo ha perdido dos veces en sus desplazamientos.

Partidazo en el Gregorio Usabel, que albergará la visita del líder FC Barcelona, el sábado 26 a las (12.00). Día de máxima ilusión para Stadium Casablanca, que intentará dar la sorpresa, a sabiendas de la dificultad que implica puntuar ante toda una constelación de grandes promesas. Aunque la empresa es complicada, la situación para Stadium se está tornando cada vez más difícil, y la necesidad de sumar es tal, que ya hay que intentarlo ante quien esté enfrente, por muy potente que sea. Después del sábado, ya vendrán las jornadas decisivas para los de Pepe Borque, ante equipos de su liga, contra los que se decidirá su futuro en la categoría.

El Olivar juega el domingo

Quien lo tiene cada vez más complicado es El Olivar. No termina de llegar esa victoria tan necesaria para devolver la esperanza de acercarse a un duodécimo puesto, el primero que concede la salvación y que cada vez está más alejado. Pero, mientras las matemáticas no digan lo contrario, habrá que seguir peleando cada jornada, y la de este sábado (16.00) indica que toca desplazamiento a la localidad tarraconense de Riudoms, que es donde juega sus encuentros el Reus Deportiu. No parece estar afectando al juvenil del Reus la crisis que arrastra la entidad, que tiene a su primer equipo al borde del descenso por impagos, ya que están obteniendo unos excelentes resultados, sin perder en toda la segunda vuelta, y habiendo empatado en campos tan complicados como el del Espanyol o el del FC Barcelona.

