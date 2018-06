Los clubes aragoneses podrán regular su situación con los entrenadores

La ley del voluntariado aplicada al fútbol podría poner en Aragón coto al problema de miles de entrenadores del fútbol base que reciben una pequeña compensación por el gasto de la actividad que realizan con sus equipos, regularizando estas compensaciones para que pasen a ser legales y así tener un mayor control de las mismas.

Para eso, varios clubes llevan trabajando junto con el Gobierno de Aragón y a la Federación Aragonesa de Fútbol varios meses por un contrato que avale la gestión de las entidades con sus entrenadores, justificando los gastos de transporte, teléfono..., en una hoja de registro de los técnicos con una horquilla que se podría mover entre los 200 y 300 euros mensuales como máximo, -aunque no especifica nada el contrato de voluntariado al respecto- para que se puedan aportar los gastos de la actividad. A partir de estas cantidades, se tendría que ir al régimen general.

La ley del voluntariado especifica que cuando la causa del abono es la compensación de los gastos que le genera el entrenador/a, monitor/a, el desarrollo de la actividad no se considera salario, y por lo tanto, no está presente el elemento de la retribución. No habrá relación laboral y el vínculo será de voluntariado. No se aplicará la legislación laboral sino la normativa de voluntariado. Pero para que se dé este caso, la entidad deportiva deberá acreditar -probando mediante tickets, facturas, recibos...- los gastos concretos que se han compensado a la persona voluntaria.

Esto obliga a la entidad deportiva a exigir a los entrenadores la entrega de los distintos justificantes de gastos y a gestionar toda esta documentación ante una eventual inspección o demanda judicial, puesto que le corresponderá la carga probatoria de que el pago obedece a una compensación de gastos y no a la retribución del trabajo realizado, este último capítulo es el que se quiere minimizar con una hoja de gastos, ya que en un club donde hay 50 entrenadores, el trámite administrativo para controlar tickets, facturas, recibos… sería muy complicado.

Otra de las cosas ligadas al nuevo contrato de la ley del voluntariado aplicada al fútbol sería un seguro de accidentes para el entrenador con un coste de unos 7 euros al año y que en el seguro de responsabilidad civil de los clubes quedase cubierta cualquier contingencia del técnico relacionada con la actividad.

Manuel Torralba jefe de los servicios jurídicos de la Federación, comenta que este sistema 'supondría un apoyo hacia los clubes ante la falta de una normativa para este deporte a nivel nacional'.

El Gobierno de Aragón por medio de Mariano Soriano, director general de Deporte, quiere hacer una resolución de recomendaciones a los clubes sobre un acuerdo de la ley del voluntariado aplicada, en primer lugar a entrenadores, técnicos y auxiliares del fútbol por ser el colectivo más numeroso, y más tarde a todos los deportes. ‘Queremos empezar con el fútbol y extenderla a todos los deportes y explicarlo a otras federaciones’ indica.

El director general quiere explicar las dos vías existentes en estos momentos para que los clubes regularicen este tema: "Por un lado, los entrenadores que tienen que tener contrato laboral y por otro, los técnicos que se acojan al acuerdo de la ley del voluntariado".