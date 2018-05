Borja y Tarazona siguen adelante en el 'play off'

El fútbol aragonés está imparable. Tras el ascenso del Teruel esta misma tarde y el pase a la siguiente ronda del Ejea hoy por la mañana, quedaban los otros dos representantes aragoneses vivos en su andadura por esta fase de promoción de ascenso a Segunda División B.

Borja y Tarazona no defraudaban a sus aficiones pasando sus correspondientes eliminatorias. El que lo tenía más difícil era el propio Borja. Los chicos entrenados por Juan González afrontaban el partido de vuelta en casa sabedores que debían remontar un (3-2) adverso cosechado en Haro. La hinchada local no falló llenando el Manuel Meler para ayudar a su equipo a voltear el marcador. Tras un comienzo con pocas ocasiones y un rival encerrado atrás esperando a la contra fueron pasando los minutos. Tras el paso por vestuarios, concretamente corría el minuto 51, Diego Gómez no perdonaba enviando el balón al fondo de las redes riojanas. Posteriormente en el 77 iban a aumentar las diferencias por medio de Tabala dejando ya muy encarrilado el pase a la siguiente fase. Pero los blanquinegros anotaron un tanto tras errar un penalti previamente, acto seguido casi la escuadra local iba a poner el tercero y definitivo (3-1) para enmarcar el partido más importante hasta ahora en la historia del club.

Mientras los turiasonenses están también de celebración tras el empatar (1-1) en el mítico estadio de Las Gaunas. Este resultado supone que el Tarazona haya eliminado a la SD Logroñés y ya espere rival en la siguiente ronda. Los pupilos dirigidos por David Navarro visitaban la capital riojana con una renta favorable tras ganar (3-1) en casa. Aún así los rojillos no quisieron pasar más apuros de los previstos en este choque de la vuelta y Soto ponía las cosas prácticamente imposibles a los de Logroño con un gol en el minuto 6. Los adversarios iban a empatar en el minuto 54 pero no se iba a mover más el marcador.