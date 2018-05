La Escuela de la Federación echa el telón hoy

Este martes echará el telón la XXVIII edición de la Escuela de Fútbol de la Federación Aragonesa que se ha desarrollado en los campos de fútbol de césped artificial del Puente Santiago, desde los meses de noviembre a mayo para niños y niñas desde los 5 hasta los 14 años. Este curso ha contado con 123 inscripciones, una de las más altas de los últimos años. La ilusión que ponen estos niños las tardes de los martes y los jueves es el claro ejemplo de la labor que se desarrolla para darse cuenta de la importancia de este tipo de actividades.

Como en años anteriores, la Federación sigue manteniendo la Escuela en beneficio de niños que, en algunos casos, no llegarían a competir con ningún equipo federado. El director, Ramón Gallego, analiza las buena razones de seguir con esta actividad: «Es un servicio humilde, pero a la vez muy necesario, sin más pretensiones que las de dar a determinados niños la oportunidad de practicar este deporte, que para ellos es lo más importante que existe y que si no fuera por esta actividad, por distintos motivos, no podrían practicar».

El responsable federativo de la Escuela, Roberto Martínez admite: «Es un orgullo para la Federación ver como año tras año un número importante y constante de chavales, pasan por su Escuela y ver cómo año tras año, muchos repiten experiencia, porque para ellos no existe otra opción para jugar al fútbol, que la que le ofrece esta entidad. La mayor satisfacción se produce cuando llega la última clase y los padres nos felicitan, nos dan las gracias por la labor que desempeñamos y por el buen ambiente que se respira y nos animan a seguir manteniendo este servicio porque sus hijos quieren volver el año próximo». La Escuela dispone de profesores titulados que imparten esta actividad y que han desarrollado un gran trabajo durante este curso, donde muchos de ellos llevan bastantes años con esta iniciativa federativa: Fernando Sánchez, Alfredo Marín, Bona, Javier Villar, Juan Carlos Remiro, Ainhoa Donaire, Javier González y Lorenzo Marquina, unido a los fisios que componen este plantel.