El Unizar toma ventaja contra el Akra Alicante

Ventaja corta, pero ventaja al fin y al cabo. El Unizar se impuso por dos puntos al Akra Alicante (21-19) en el partido de ida de la primera eliminatoria por el ascenso a División de Honor B. Los zaragozanos acusaron las tres semanas sin competir que arrastra desde que se proclamaron campeones de Aragón y eso se tradujo en un duelo lleno de imprecisiones por su parte en un campo que registró un gran ambiente. Aún, así los locales demostraron tener oficio. Concha y Vázquez lograron ensayar y Cordonnier añadió dos drops, una transformación y un puntapié de castigo.

El partido de vuelta está fijado para el próximo domingo en Alicante. El que acabe logrando la clasificación deberá verse las caras en una nueva eliminatoria con el ganador del cruce entre el Montcada y el Murcia. También ayer, los catalanes vencieron a los murcianos aprovechando su condición de locales con un 44-17.

Nace el Torneo Pirineos

Aínsa acogió el sábado la primera edición del Torneo de los Pirineos. El evento, puesto en marcha por el Quebrantahuesos, congregó a 350 niños de las categorías sub 6, sub 8, sub 10, sub 12 y sub 14. Entre los participantes se pudieron encontrar escuelas de rugby de Aragón, Lérida y Francia. La jornada dio comienzo a las 10.30 en el campo de la localidad altoaragonesa con los partidos de los jugadores más pequeños y se alargó hasta las 19.00. Por la tarde fue el momento de los sub 14. Por supuesto, no faltó el tercer tiempo con música en vivo. Además del aspecto deportivo, el torneo también quiso fomentar el acercamiento a la naturaleza en la bella localidad de la Comarca de Sobrarbe. Así se realizaron varias actividades paralelas como rutas senderistas y visitas a la Fundación del Quebrantahuesos y el Ecomuseo para terminar una jornada muy completa.