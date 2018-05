Dulce derrota del Helios que salva la categoría

La Alevín Preferente echa el cierre a una temporada donde en la última jornada Helios y San Gregorio llegaban con la presión por eludir el descenso. La fortuna se alió con los azulones que a pesar de caer derrotados contra el Stadium Casablanca (1-0) pudieron celebrar que salvaban la categoría.

La otra cara de la moneda era para los chicos del Arrabal. El fútbol de vez en cuando te hace pasar por momentos complicados y los rojillos con la derrota de este sábado (1-2) a costa del Stadium Venecia bajan a Primera Alevín. Mientras el Balsas no pasaba del empate en su salida a la Camisera (2-2). El Oliver cierra la liga regular con una dinámica complicada en la que no gana desde marzo. El Real Zaragoza no se dejaba sorprender por el Santa Isabel (9-0) y concluye el curso con un trayectoria de 29 victorias y un solo empate. Por otro lado, el Ebro no podía sacar nada positivo de su salida al feudo del Amistad (4-1).

El Actur Pablo Iglesias remontaba un gol inicial del Juventud para alegría del público arlequinado (2-1). Victoria a domicilio del Montecarlo en el barrio de San José (0-4). Y el Hernán Cortés doblegaba a El Salvador (3-0) para encadenar su cuarto triunfo consecutivo, los chicos del García Traid han realizado un gran último arreón de campaña que les ha servido para salir de los puestos de abajo y terminar en novena posición.