La selección aragonesa escolar comienza a configurarse

El pabellón de Alfajarín será el escenario en el que se de el primer paso el próximo 19 de mayo hacia el Campeonato de España de la Juventud. Para ese día, la Federación Aragonesa de Bádminton ha programado una concentración para la que están convocados 31 jugadores de las categorías sub 15 y sub 17.

La sesión de trabajo estará dirigida por el seleccionador Roberto González y en ella participarán también los técnicos Raquel Neira, Mario Laura, Aitana Díez y Lucas Anadón. El objetivo final es elaborar un lista de ocho chicos y ocho chicas que conformen el combinado que representará a Aragón en la cita que se celebrará del 24 al 28 de junio en Santander y que se dará a conocer el 25 de mayo.

Para esta primera concentración están llamados los sub 17 del Huesca Luis Vercet, Pedro Gracia, Álvaro López, Jorge Casado, David Garzo, Gema Liñares y Marina Solano; del Andorra, Javier Alquezar y Carlos Aznar; del Binérfar, Tania Folch, Inés Grau, Pilar Albano y Paula Pajares; y del Utrillas, Cristina Lahuerta. También participarán los sub 15 del Huesca Pablo Rodríguez, Pablo Houghton, Lucas Morcate, Aurora Otín y Julia Pomar; del Alfajarín, Héctor Ingalaturre, María Subías y Noelia Moraz; del Salduba, David Gracia; del Pirineos, Julio Pauls; del Teruel, Miguel Ángel Sánchez y Natalia Rubio; del Binéfar, Laura Chirón y María Escuder; del Andorra, Carmen Alquezar; y del Utrillas, Natalia Rubio.

La sesión llegará una semana después, 12 de mayo, de que se haya disputado también en Alfajarín el Campeonato de Aragón escolar por equipos para las categorías sub 11, sub 13, sub 15 y sub 17. En el tomarán parte el Alfajarín, el Salduba, el Huesca, el VV Osca, el Binéfar, el Pirineos y el Salduba. Habrá cuadros de competición en individual masculino, individual femenino, dobles masculino, dobles femenino y dobles mixto.