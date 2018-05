Beatriz Rangel: "La plata es un orgullo, pero hubiese querido el oro"

El récord es un orgullo, aunque también es verdad que era para lo que me he estado preparando durante toda la temporada y que hubiese querido colgarme el oro. En 2016 fui bronce en el Nacional infantil y quedé segunda en una prueba del Circuito Europeo y el año pasado, tercera en el TorneoNacional de Valladolid.

Con 15 años esta temporada se ha proclamado campeona de Aragón cadete, júnior y absoluta.

También he ganado varios torneos como los de Zaragoza y Utebo, y pruebas de los Juegos Escolares. En Aragón no somos muchos los que practicamos la esgrima y estoy en buena forma. La verdad es que me hubiera gustado subir al podio en más ocasiones.

¿Se plantea el salto a nivel internacional?

Es algo que querría, pero es muy complicado. No sé como quedaré este año en la clasificación nacional, pero, al margen de eso, la esgrima es un deporte minoritario y los deportistas nos tenemos que costear los viajes. Deberíamos tener más ayudas.

¿Cómo entró en el mundo de la esgrima?

Fue en noviembre de 2013. Siempre me han gustado muchos los deportes. Desde siempre he practicado kárate, ya soy cinturón negro, aunque no he llegado a competir. Comenté en casa que me gustaría conocer un deporte nuevo y mi madre me dijo que por qué no esgrima.

Kárate y esgrima resultan una curiosa combinación.

No tanto, ambas disciplinas tienen puntos en común. Las dos son de combate y exigen mantener la concentración.

Siempre ha competido con el Esgrima Aragón.

Es el club en el que empecé y en el que sigo. Aunque depende del momento de la temporada, entreno unas seis horas a la semana.Les debo mucho a mis entrenadores, Ramón y Pedro Alcaine.

¿Qué es lo que tanto le atrae de este deporte?

Cuando comienzas un duelo, nunca sabes quién puede ganar. Intervienen muchos factores. Además de físicamente, también hay que estar muy despierta mentalmente. Todo sucede muy rapidamente.

Tendrá la casa llena de espadas.

Tengo unas cuantas y he roto varias. Además, exactamente espadas, que es mi especialidad. También existen otras variantes como el florete y el sable.

¿Qué les diferencia?

Cada una tiene sus peculiaridades. En espada solo puedes tocar con la punta, aunque vale en cualquier parte del cuerpo.

¿La gente se sorprende cuando conoce el deporte que practica?

Sí, hace falta que se nos conozca más. No se de nadie que lo haya probado y haya dicho que no le gusta, engancha mucho a todo el mundo.