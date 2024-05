El Full Energía acaricia la élite del fútbol sala español

Su nombre comercial es Full Energía, pero son el Colo Colo de toda la vida, el club nacido como equipo de fútbol en 1971 con el mismo nombre que el Colo-Colo chileno (pero sin el guión en su vientre). Pioneros en el fútbol sala en Aragón, el pasado fin de semana tocaron el cielo. O lo acariciaron, con la clasificación para la fase final de ascenso a la Primera División de fútbol sala, tope histórico de uno de los clubes más singulares de Aragón. “El equipo nació como un conjunto de fútbol social en Helios. Lo formaron Carlos Salvador (padre del exzaragocista Salva), José Iranzo, Carlos Laborda, Manuel Orrabán, José Ignacio Lacámara, Valero y José Mari Sánchez. Fue con el paso de los años, con la irrupción del fútbol sala, cuando se creó el equipo de fútbol sala en la temporada 80-81, también con Carlos Salvador, y además con Cristóbal Arjol y Luis Rasal”, señaló José Luis Bentué, expresidente del club.

Acababa de nacer el deporte del balón pequeño, que decía José María García y su Interviú Hora 25, el equipo que revolucionó el fútbol sala en España. En Zaragoza, su mímesis, Eduardo González y su Radio Popular, arrancó con la primera liga de fútbol sala, la del curso 79-80. Junto a Trinaranjus, Casa Catalana, Atlético Perú o Nogara, iniciaron una singladura que llega a nuestros días. Sin federación propia, pero hasta nuestros días… “El Colo se federó en fútbol sala en la temporada 80-81. Comenzamos en Segunda, pero ascendimos ganando todos los partidos menos uno, que lo empatamos. Había muy buenos jugadores, un equipazo: Pedro Manero, Guillermo Gracia, Henri Caro, Javier Marturel y Nano Modrego padre. También, Jorge Guillén, Chema Mur, yo...”, continuó Bentué. “Lo pasábamos bien. Ciertamente, había futbolistas de entidad. La vieja pista de Helios vio partidos de nivel”, subrayó.

Equipo de leyenda del Colo Colo en la temporada 80-81. Heraldo

Bentué presidió el club desde 1994 hasta 2007. Fueron años bonitos, con la sabiduría de José María Martínez ‘Curro’ en el banquillo. Había gente que controlaba muchísimo de fútbol sala, como Míchel Cantín. Qué decir de iconos de este deporte en nuestra tierra, como Chus San Miguel y sus puentes, o las pisadas mágicas de Quino Maza, futbolistas que, igual que Emilio Modrego, educaron nuestra sensibilidad futbolsalera. Sin pretenderlo, nos enseñaron que no siempre los mejores juegan en División de Honor. Algunos, como los anteriormente citados, porque tenían otras cosas más importantes que hacer o porque, simple y llanamente, no les daba la gana.

Entre tanto pelotero fetén, el salto del Colo a categorías superiores estaba cantado. Ascendieron con el nombre de Rigar Litocián en 2001. Y allí estaban dando la cara como unos campeones en la Primera Nacional cuando en 2004 llegó la tragedia. En la madrugada del 3 al 4 de octubre, cuatro futbolistas del Colo (Carlos López, Víctor Moreno, Javier Ondiviela y Víctor Lázaro) fallecieron en accidente de tráfico a la altura de Pina de Ebro cuando venían de jugar de Barcelona. El golpe fue durísimo para todos. El dolor puede ser (fue) tan intenso que no merece la pena recrearse en su descripción. Continuó el Colo, que inició una nueva etapa en el curso 2006-07 con la llegada Alberto Meseguer a la presidencia, el hombre que tomó el testigo de José Luis Bentué, uno de los dirigentes más capaces que ha conocido el fútbol sala en Aragón.

“Ya llevamos seis años en Segunda División. Pienso que hemos hecho las cosas razonablemente bien y ahí están los resultados”, afirmó Alberto Meseguer. “La llegada del patrocinador, Full Energía, fue importante. Tenemos 21 equipos desde la escuela hasta el primer equipo. En el apartado técnico, hemos confiado siempre en Alfonso Rodríguez y el tiempo nos ha dado la razón. Hay un buen plantel, con gente de mucho nivel como Jorge y Fran Tabuenca. Hemos estado ahí durante toda la temporada, y el pasado fin de semana la verdad es que nos liberamos todos con la clasificación para la fase de ascenso”, expresó.

El último partido sintetizó la voluntad que mueve al Full Energía. “Íbamos perdiendo en Ibiza por 5-2, necesitábamos por lo menos empatar para meternos, y al final ganamos por 5-8. Fue un momento muy especial por el que llevamos luchando desde hace muchísimo tiempo. Ahora, ya clasificados, jugaremos en el primer cruce con el Antequera, jugando primero allí el día 25 de mayo y ellos con factor pista si hay un tercer partido. Si superamos este primer cruce, aún nos quedará otro más frente al vencedor de la eliminatoria entre el Burela y el África Ceutí. Lo vamos a intentar”, concluyó Meseguer.

Siempre lo ha intentado el Colo. Curro y su sabiduría no reglada lo explicaba muchísimo más claro: “Chus, Quino: no hemos venido aquí para perder...”. Y, ciertamente, no solían perder...