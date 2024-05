‘¡Hala coloraos!’: el fútbol cumple 100 años en Gallur

Es posible que pocos sepan que en febrero de 1956 el Nüremberg alemán jugó en Gallur. Después de la Guerra Civil, un mando alemán de la legión Cóndor vivió tres años en esta localidad zaragozana, entre 1937 y 1940. Años después se convirtió en vicepresidente de este histórico equipo alemán y tuvieron que salir de gira. No lo dudó y decidió incluir en la ruta a ese pueblo de Aragón en el que fue tan feliz. El resultado, por cierto, fue 1-0 para el Gallur, con gol de Fatuarte.

Esta es solo una de las innumerables anécdotas que se incluyen en el libro ‘Hala coloraos: Un siglo de fútbol en la sangre. CD Gallur, 100 años de vida (1923-2023)’, que ha escrito el periodista gallurano de HERALDO Paco Giménez. Ese gol de Fatuarte es precisamente el que ilustra, en una preciosa fotografía, este documento enciclopédico de la historia del balompié en la localidad. El libro permite bucear hasta las profundidades de este deporte en Gallur, desde aquellos pioneros de la segunda década del siglo XX hasta la actualidad.

Relata la historia del fútbol en Gallur, pero va mucho más allá. Como señala Giménez, “es un libro de fútbol, pero no solo de fútbol”. No solo eso: “Es un libro de Gallur, pero no solo de Gallur”. “El fútbol sirve de termómetro para ver cómo eran Aragón y España en las distintas épocas. Habla de Gallur, pero es extrapolable a las historias de cualquier pueblo de este rango en Aragón y España”, señala el periodista gallurano.

A lo largo de 996 páginas, y apoyado en más de 2.000 fotografías y documentos, ‘Hala coloraos’ relata con minuciosidad todos los resultados de todas las temporadas, los nombres de los jugadores de cada plantilla, los diez campos en los que ha jugado… Por el Gallur han pasado jugadores como Camolo I, Mayoral, Miguel Borao, Ignacio Echegoyen, Antonio Capdevila, Emilio González Moros, Sergio Magdalena, Manuel Ortega... Y ha contado con entrenadores como José Luis Rico (jugador de los zaraguayos del Real Zaragoza) o Manuel Artiaga, que logró tres ascensos entre los años 70 y 90.

La historia empieza mucho antes, a comienzos de una década de los años 20 del siglo pasado en la que el fútbol comenzaba a expandirse por España. “Fue fundamental el ferrocarril. Para jugar hay que desplazarse, y era una época en la que no había coches, por lo que muchos clubes surgen en los pueblos que hay a lo largo de la línea férrea”, señala Giménez. El ferrocarril y “una docena de locos” permitieron el nacimiento de un CD Gallur que a lo largo de la historia ha tenido más nombres, como Athletic Club Gallur o Imperia Olimpic.

Tras la fundación por directivos-jugadores, con la familia Espuny a la cabeza, en 1933 el club se abrió a sus primeros socios. En Gallur hubo fútbol hasta pocos días antes de que estallara una Guerra Civil que, como es lógico, lo paralizó todo. Las “heridas brutales” que el conflicto dejó en el pueblo hizo que en la década de los 40 costará arrancar. Se hizo gracias a los militares que residían en la localidad y a unos cuantos vecinos. En los 50 el CD Gallur vivió un renacimiento y entró en la primera liga ‘de verdad’, en una Segunda Regional en la que se cruzó con equipos como el Borja, el Luceni, el Épila, el Pedrola… En la temporada 52/53 subió a Primera Regional y en la 53/54, a Tercera. Fue un ascenso histórico, ya que le permitió jugar en la tercera categoría nacional, un escalón que compartía con equipos como el Mallorca, el Racing de Santander, el Gerona… “El Gallur solo tenía entonces por delante a 58 equipos en todo el país”, explica Giménez.

En 1960 se pierde esa categoría y los problemas abocan al club a la desaparición, como sucedió con tantos equipos aragoneses en esos días. “Se había creado una burbuja económica con los jugadores y llegó un crack en el fútbol aragonés”, cuenta el autor del libro. Cuatro años después el CD Gallur renace en precario, en Segunda Regional. Sube a Primera Regional y en el 75 lo hace a Preferente (la Tercera de entonces). Jugó contra el Aragón en La Romareda, el Endesa Andorra, el Numancia, el Teruel, el Barbastro… hasta que descendió y entró en una etapa zigzagueante por estas categorías. A finales de los 90, como tantos equipos, el Gallur dejó de poder pagar a los jugadores, por lo que quedó a expensas de las camadas de chicos del pueblo que surgían, una dinámica en la que ha seguido hasta la actualidad.

La presentación de este libro abrirá este sábado (11.30, pabellón municipal) una semana cultural en torno al siglo de fútbol en Gallur. Incluye una exposición en la Casa de Cultura de la localidad, varias charlas-coloquio, una proyección de cine y dos conciertos.