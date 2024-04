El Ayuntamiento de Fraga honra al Club Patín Esneca tras la consecución de la Champions League

La corporación municipal ha realizado durante la tarde de este martes la recepción institucional al Club Patín Esneca Fraga tras hacer historia al alzarse con el título de campeonas de la WSE Champions League el pasado domingo en su primera participación en la máxima competición continental. Como reconocimiento al gran hito deportivo conseguido, el Ayuntamiento ha obsequiado al club con una réplica de cerámica del monumento de La Fragatina.

Por su parte, las jugadoras del Esneca han exhibido el trofeo ante el alcalde, los concejales y varios aficionados que se han acercado al acto, y han regalado al Consistorio bajocinqueño una camiseta firmada por la plantilla. Gramún ha valorado el logro como algo “histórico” para el municipio y ha felicitado a la plantilla por su gran actuación en la WSE Champions League. Además, ha comentado que las jugadoras están ante “una gran responsabilidad”, puesto que, según el alcalde, se han convertido en “referentes” para los jóvenes que actualmente se están formando en la cantera del club.

Por último, Gramún ha afirmado que “se van a conseguir más Copas de Europa”, y en clave de humor les ha pedido al presidente Albert Piñol y al entrenador Jordi Capdevila, que “no es necesario llegar a los penaltis; es mejor no hacer sufrir tanto a la afición”. Por su parte, Albert Piñol ha asegurado que “se ha luchado mucho para conseguir esto”, ha agradecido a la ciudad porque “nos habéis ayudado mucho”.

“El arraigo a esta ciudad, el arraigo a esta base, el arraigo a estos padres que nos acompañan a todas partes, que han venido a Lisboa, a Matera, a La Coruña… Esto es la punta del iceberg, pero hay mucho trabajo detrás”, ha dicho, recalcando el agradecimiento “al Ayuntamiento, a los padres, al staff y a las jugadoras”. Asimismo, ha instado a “actuar con responsabilidad”.

“Esto que hemos conseguido es muy difícil, no la tendremos (la copa) aquí cada año, y lo importante es que lo valoremos. Lucharemos para conseguirlo cada año, pero si algún año no la traemos, que todo el mundo sepa que seguimos luchando y que el objetivo ya no es tanto el traerlas cada año, sino el arraigarse a la ciudad, ampliar esta base y que dentro de seis, ocho, diez o quince años podamos jugar con el máximo número de jugadores y jugadoras fragatinos y fragatinas, tanto en masculino como en femenino. Aquí es dónde tenemos el punto de mira”.

Finalmente, la capitana Adriana Gutiérrez ha valorado que “se siente un orgullo inmenso y una felicidad que no puedo explicar con palabras”. “Podría decir muchos adjetivos, pero sobre todo es la satisfacción del trabajo realizado y la alegría de que con este grupo de compañeras, de staff, de club y de ciudad se haya conseguido una gesta histórica”.

A la pregunta de si esta Champions es diferente a las demás conseguidas por la jugadora, Adriana Gutiérrez ha respondido que “sin lugar a dudas”: “Primera participación del Fraga en competición europea, ganar la copa, creo que ni en mis mejores sueños”. Tras la recepción institucional, la corporación y los miembros del Esneca han salido a la Plaza de España y al Paseo Barrón para fotografiarse con la estatua de La Fragatina.