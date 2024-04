Conchita Martínez: "A Garbiñe la quiero un montón y si algo se ha mantenido es una gran amistad"

Conchita Martínez, campeona de Wimbledon en 1994, ganadora de cinco títulos de Copa Federación, dirige ahora las finales de la rebautizada como Copa Billie Jean King y entrena a una de las grandes promesas del tenis mundial, la rusa Mirra Andreeva, de 17 años, una edad en la que "se ven mejoras cada dos o tres meses".

Andreeva está clasificada para los cuartos de final del torneo de Madrid, donde Martínez habló con EFE de sus dos proyectos y de la retirada de su anterior pupila, Garbiñe Muguruza.

Se sorteó este martes la fase final de la Copa Billie Jean King, que ha retocado su formato para dejar la liguilla de grupos y dar paso a las eliminatorias. ¿Es un ajuste definitivo?

Se va ajustando y esto se parece mucho más a lo que viene siendo la Copa Davis, a las finales, con un cuadro en el que te van eliminando. Se evita la fase de grupos, con eliminatorias que no contaban para nada y que podían confundir al público. Es una manera de más fácil de entender lo que es la Billie Jean King Cup. Y los equipos que pierdan se pueden ir y las jugadoras podrán tomarse sus vacaciones.

La Copa ha tenido este año un fuerte impulso, con la participación de jugadoras como la número uno del mundo, Iga Swiatek.

Las eliminatorias de abril fueron muy buenas, con Swiatek con Polonia, con Naomi Osaka jugando para Japón. Llegar a las finales es lo que todos los equipos quieren y eso implica pasar por las eliminatorias.

España-Polonia en el sorteo. ¿Qué puede pasar?

Difícil. Piensa que son los mejores países con sus mejores jugadoras. Va a depender de quién venga. Iga jugó en abril y esperemos que este año sí venga a jugar las finales. Si juegas en abril y metes a tu equipo en las finales, no tiene sentido que después desaparezcas. La Billie Jean King Cup es la copa del mundo, ojalá venga y sea una gran eliminatoria. Lo importante es también que el público vea el mejor tenis y es muy bonito tenerlo en Sevilla.

Repite Sevilla como sede y repite Conchita Martínez como directora del torneo. ¿Y después de este año?

Veremos, veremos. Sí que hay oportunidad de renovar un año más, pero eso se va a tener que ver más más adelante. El primer año fue muy exitoso, hubo muchísimo público y las jugadoras y los capitanes estuvieron muy contentos con la organización. La Cartuja se volcó, sobre todo con España. Queremos repetir el éxito y no quedarnos ahí, sino hacerlo mejor.

Está en el torneo de Madrid trabajando con la rusa Mirra Andreeva. ¿Cómo surgió la colaboración y que futuro tiene?

Su agente me contactó, sabía que estaba libre en ese momento, y Mirra se interesó mucho en hacer una prueba. Dijimos que íbamos a probar un mes, más o menos, y que luego hablaríamos, pero bueno, ya sé que tengo en reserva de hotel en Roma, así que yo creo que sí, que seguiremos. Ojalá tenga continuidad, yo por mi parte estoy contenta y creo que es un proyecto muy bonito porque es una jugadora a la que le encanta mejorar y que tiene muchísimas ganas de hacerlo bien.

Hasta ahora su paso por Madrid es excelente, con cuatro victorias, entre ellas una sobre la séptima favorita, la checa Marketa Vondrousova.

Está jugando muy buen tenis, la verdad. Es muy positivo lo que está haciendo aquí y que se dé cuenta. Ya hizo el año pasado un gran resultado. Cuando eres tan joven, la mejora y los cambios se ven prácticamente cada dos o tres meses.

Competir desde tan joven en lo más alto, estar fuera de casa, viajar... Usted sabe mejor que nadie lo complicado que es. ¿Cómo se maneja ahora que el circuito ha cambiado tanto, con la presión de las redes sociales?

Ahora mismo acabamos de empezar y nos estamos conociendo, aunque parece que llevemos mucho más tiempo porque enseguida hemos congeniado. Poco a poco vas entrando en otros temas. Me voy a tomar el tiempo de trabajar en diferentes cosas, una vez me digan que vamos hacia delante con todo. Hay que plantearse cómo gestionar todas estas cosas. En la WTA, cuando cumples 16 o 17 años, todavía no puedes jugar todo el calendario completo. Intentan protegerlas para que no se quemen. Mirra viaja con su familia, aquí está con su madre. La veo una chica feliz con lo que hace, que eso es importantísimo. Pero muy competitiva y con muchas ganas de aprender.

La semana pasada se despidió de circuito Garbiñe Muguruza, con la que trabajó en varias etapas. ¿Ya lo veía venir?

Sí que lo sabía, pero tampoco con muchísima antelación. Sabía perfectamente lo que estaba haciendo, lo que no hacía y cómo se sentía. Pero hacerlo oficial, era algo que tenía que hacer ella. La vi el mismo día que lo hizo público, cenamos con el equipo y la verdad es que fue muy bonito. Son muchas vivencias, a Garbiñe la quiero un montón y si algo se ha mantenido es una gran amistad. Yo creo que estaba ya preparada y se ha quitado eso de encima. Y quién dice que no, que después un día se levanta y si quiere cambiar de opinión... Mucha gente ha cambiado de opinión y ¿ha pasado algo? No.