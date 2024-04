Cierre parcial del Metropolitano durante dos partidos por los gritos racistas a Nico Williams

El estadio Metropolitano deberá cerrar parcialmente durante dos partidos por los insultos racistas que sufrió Nico Williams el pasado sábado durante el partido entre el Atlético de Madrid y el Athletic Club de Bilbao. Esta es la sanción impuesta por el Comité de Disciplina de la RFEF, así como una multa de 20.000 euros, por conductas violentas, racistas, xenófobas e intolerantes.

La sanción se produce después de que en la pasada jornada, en el partido frente al Athletic Club, un aficionado aislado profirió desde la grada de animación un grito imitando aparentemente el sonido de un mono, dirigido al jugador visitante Nico Williams.

LaLiga denunció el pasado lunes ante el Fiscal Delegado de delitos de Odio de Madrid los cánticos racistas vertidos sobre el jugador del Athletic Club de Bilbao Nico Williams en el Cívitas Metropolitano, durante el partido de su equipo frente al Atlético de Madrid.

Según explicó Nico Williams tras el partido, escuchó "sonidos de mono" procedentes de la grada cuando fue a lanzar un córner al borde del minuto 40 y aseguró que "no es normal que todavía insulten por tu tono de piel".

"He ido a sacar el córner y he escuchado sonidos de mono. La verdad que han sido pocos. Gente tonta hay en todas partes. No pasa nada. Hay que seguir trabajando. Esperamos que esto vaya cambiando poco a poco. Estamos haciendo una lucha interna y externa contra eso. Y es lo que hay", dijo en declaraciones a DAZN Nico Williams, que tras escuchar esos sonidos celebró su gol posterior con "un poco de rabia".

La Policía ya ha identificado al responsable de ese incidente en el Cívitas Metropolitano.

El colegiado Juan Martínez Munuera tuvo que detener el partido entre el Atlético de Madrid y el Athletic Club por gestos y sonidos racistas de un espectador cuando el delantero Nico Williams fue a sacar un córner. La víctima se rebeló con su celebración. Nico marcó y en su carrera en el festejo se golpeó con dos dedos el brazo en varias ocasiones reivindicando el color negro de su piel.

El acta del árbitro

El acta del árbitro Martínez Munuera recogió este sábado "un sonido imitando a un mono 'uh, uh'" procedente del fondo sur del estadio Cívitas Metropolitano durante el partido entre el Atlético de Madrid y el Athletic Club, cuando Nico Williams, jugador del conjunto bilbaíno, iba a lanzar un saque de esquina en el primer tiempo.

"En el minuto 36 de partido aproximadamente, cuando el juego se debía reanudar con saque de esquina a favor del Athletic Club, se escuchó desde la grada fondo sur un sonido imitando a un mono 'UH, UH', siendo escuchado por el árbitro asistente número uno, al mismo tiempo que el dorsal número 11 del Athletic Club, Nico Williams", relata al acta.

"En ese preciso instante se activó el protocolo contra el racismo, indicando al delegado del Atlético de Madrid que el partido no podía ser reanudado hasta que se comunicara por megafonía que dichas actitudes debían cesar y que, en caso de repetirse, deberíamos parar nuevamente, pero esta vez entrando todos a vestuarios", añadió el colegiado.

"Un minuto después se anunció por megafonía, reanudándose el encuentro de nuevo", explicó.