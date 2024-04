El aragonés que ha completado las seis maratones más emblemáticas del mundo: "Es un hobby, una afición, lo que nos da la vida"

Nueva York, Boston, Chicago, Tokio, Berlín y Londres. Son las ciudades que acogen las seis maratones más importantes a nivel mundial, y el oscense Daniel Cremades está incluido en la nomenclatura de los no muchos que han logrado concluir todas ellas. Una historia que da comienzo en 2018, cuando sobrepasó la línea de meta en su primera 'Major', la de Nueva York. El pasado domingo puso el broche de oro en Londres, donde completó el circuito mundial. El atleta oscense reconoce que el principal objetivo en la maratón londinense era el de "acabar el reto de las 'Six Majors' y, sobre todo, acabarla disfrutando porque era un día más que especial".

Competidor por naturaleza, el aragonés confiesa que se ha estado preparando para este último desafío "desde antes de Navidad". Él mismo se dosifica y estructura los entrenos rutinarios y, poco antes de cada maratón, suele prepararse con una media maratón. A pesar de ello, la carrera de Londres la preparó con "una carera de montaña" porque no encontraba ninguna media maratón sobre asfalto que le convenciera, y eso hizo "que viajara con un poco más de dudas" al no disponer de una referencia de su ritmo real.

Acerca de la maratón londinense, Cremades narra que "siempre tienes el gusanillo de hacer la mejor marca personal, pero no pudo ser. Hice tres minutos más que mi récord, que lo alcancé en 2023", situado en 2 horas y 37 minutos. El objetivo que sí cumplió fue el de completar las 'Six Majors' en un tiempo inferior a las 2 horas y los 45 minutos.

La familia, siempre a su lado

El deportista cuenta que "todo esto supone ajustar horarios, planes, entrenamientos diarios y demás, pero mi mujer y mis hijos lo entienden muy bien". Seguidamente, relató la siguiente anécdota: "En Londres ocurrió algo muy especial porque iba a viajar yo solo, y el viernes por la noche aparecieron en la puerta del hotel 18 familiares y amigos, todos por sorpresa. Siempre me ha acompañado toda la familia en los 'Majors' que he corrido, especialmente la más cercana, además de que son carreras en lugares que sirven también como excusa para hacerte buenos viajes". El aragonés aseveró que, cuando corrió en Tokio, aprovechó para hacer "un viaje de un par de semanas".

En otro orden, el corredor admite que no puede dedicarse al atletismo del primer nivel porque "las capacidades y los medios son muy inferiores", si bien su trabajo como educador le permite "compaginar sus entrenamientos" para mantener el nivel óptimo. "No puedo vivir del atletismo a mi nivel. Cuento con alguna marca que me apoya y que hace que el atletismo no me cueste dinero, pero da para poco más. Esto es un hobby, una afición, lo que nos da la vida. No hay más".

El ritmo de carrera

El tiempo con el que el altoaragonés ha concluido las últimas maratones queda por debajo de las 2 horas y 40 minutos, lo que se traduce en un ritmo medio de unos tres minutos y medio el kilómetro. Aunque muchos de los competidores no sean plenamente profesionales, "se estudia el perfil de la carrera, y cada uno lleva su estrategia". Hay mucha gente que prefiere salir más conservadora y apretar al final, pero Cremades, por su "forma de ser y de correr", opta por "arriesgar y empezar más fuerte de lo que debería".

El deportista cuenta que "la clave de la carrera es conocer el ritmo" al que puedes llegar, además de "regular la hidratación y la alimentación", aspectos que cada día se controlan más. "Son meses de preparación para que, en dos horas y media, acabes con el cuerpo totalmente destruido". A pesar de ello, asegura que "a los deportistas también nos merece la pena porque el día de la maratón es una recompensa por todo el trabajo que hay detrás, día sí y día también".

Daniel Cremades, durante la maratón de Londres que completó su particular circuito de las 'Six Majors'. HERALDO

No obstante, el corredor confiesa que "las maratones no dejan de ser un negocio muy lucrativo porque cada vez existe mayor demanda por los dorsales". Es por ello que ahora se debe acreditar una marca mínima para garantizarse dorsal y, de ese modo, poder inscribirse antes que los demás corredores. A partir de ahí, "el resto de atletas que acuden es por pura lotería porque se hace un sorteo. Para la próxima maratón de París ya había unas 180.000 solicitudes para un total de 40.000 plazas".

Junto a las grandes estrellas

Es una de las principales ventajas de llegar a las 'Majors' con marca acreditada. "Tienes la oportunidad de salir por delante de la mayoría de corredores, porque ordenan los cajones de salida en función del nivel" para que no se entorpezca el ritmo de carrera. "Prácticamente, sales codo con codo con Kipchoge, Bekele, Assefa", grandes nombres que nunca bajarán del Olimpo de las maratones. "Solamente esperar el inicio junto a ellos, es un lujo. Es como estar con Messi o Ronaldo antes de jugar un partido de fútbol. No se puede imaginar nadie lo que es correr a más de 20 kilómetros por hora, y esta gente lo hace. Es exagerado. Una técnica totalmente depurada y una eficiencia brutal". Conmovedora descripción del atleta.

La alimentación, implacable

Otro de los retos previos al inicio de una carrera de 42.195 metros de distancia es el peso corporal con el que se llega a la cita, pues "los kilos que se arrastran tienen consecuencias directas en el rendimiento". De ahí los bajísimos volúmenes que poseen los mejores atletas del globo, que rondan los 50 kilos. A tal punto no llega el oscense, que se centra en ingerir "comidas bajas en grasas, todo lo que aporte vitaminas, frutas, verduras y mucha proteína para no perder masa muscular". En los días previos a la competición se añade un extra de meticulosidad: "Solemos hacer una carga de carbohidratos para tener los depósitos de hidratos de carbono bien llenos el día de la carrera, lo que te da un plus de energía".

La hidratación y las sales son otros dos componentes primordiales en la dieta previa para soportar un ejercicio de tal calibre, donde se pierden alrededor de dos kilos. "Aunque muchos expertos recomienden consumir alimentos bajos en sal, son precisamente las sales lo que nos ayuda a evitar la contracción muscular, y por eso la semana de antes a las competiciones le metemos un poquito más de sal a los alimentos". Eso sí, durante la carrera, tanto las cantidades de sales como de carbohidratos que se reponen están totalmente controladas.

Un ambicioso horizonte

Sobre sus próximos retos, Cremades baraja su participación en varias competiciones marcadas en rojo esta temporada, "sobre todo en trail", que es su medio por naturaleza y donde más disfruta. "En 2025 hay posibilidades de que el circuito internacional de las 'Six Majors' se amplíe e incluya la maratón de Sidney, así que, si se confirma, ahí estaremos. En España he hecho tres o cuatro veces Sevilla, Barcelona, Madrid, San Sebastián, Valencia y algunas otras que me olvido, y hace poco estuve en París", a pesar de que no forma parte del circuito de las 'Six Majors', el reto particular que se propuso completar en su día el deportista y que, seis años después, ya es una realidad.