Fisac: "Jugar en casa nos da la vida, somos muy cagones fuera"

El Casademont Zaragoza se enfrenta el domingo (12.30) en el pabellón Príncipe Felipe al todopoderoso Real Madrid, que lidera la Euroliga y es colíder también en la competición doméstica. Ganar a los de Chus Mateo es una tarea harto complicada, pero las opciones de los zaragozanos crecen dado que juegan al calor de la marea roja.

"Siempre digo que contra el Madrid o el Barcelona no solo ganas tú sino que pierden ellos. Necesitamos buscar la perfección para ganar a un equipo de esta entidad. No sabemos cómo estarán ellos, qué nivel de acierto tendrán, pero sí sabemos su calidad: son el número 1 de Europa".

Fisac, entendiendo que "las dificultades son máximas", aspira a que su equipo juegue con orgullo y pundonor: "Más que el resultado me interesa que todo el que venga al Príncipe Felipe se vaya después satisfecho de lo que ha visto", ha dicho el segoviano, que el año pasado, en su regreso al club, ya obtuvo una victoria frente al Real Madrid en casa.

El jugar con el apoyo de la grada puede dar algo de esperanza a los rojillos, que en toda la temporada solo han ganado dos partidos a domicilio. "Si ves los datos de este año, fuera de casa estamos cagones, y es en el Príncipe Felipe donde tenemos que ser regulares y valientes. Hasta ahora estamos cumpliendo, hemos sacado el partido decisivo de Palencia, el de Obradoiro... A mí el Príncipe Felipe me da la vida", ha dicho Fisac, que también ha adelantado que Mark Smith, máximo anotador del equipo, es seria duda para el domingo.

Sobre qué tendría que pasar para que Casademont se llevara el gato al agua, Fisac ha explicado que "la idea es que te metan pocas canastas y tú metas todas las que puedas. El grupo está teniendo carencias defensivas y el entrenador está buscando opciones tácticas que no se están consiguiendo. Si no hay defensa, no hay victoria".

Sobre el momento del Real Madrid, el técnico ha apuntado que justo ahora "han tenido la única semana de descanso de todo el año y eso que vienen jugando doble y triple jornada al más alto nivel. Ojalá hubieran jugado también la pasada semana para tener más cansancio y menos ritmo, pero para nosotros recibir al Madrid en casa es nuestro partido de Euroliga. Tenemos que ir a tope". "Si queremos hacer algo en Europa, en casa no puedo perder ningún partido", se ha mostrado tajante el de Fuenterrebollo, que no ha mostrado preferencias sobre las competiciones internacionales, dado que en Eurocup, Champions o FIBA Cup "hay equipos de nivel".

En la recta final de la temporada, a la que el Casademont llega con registros parecidos a los del año pasado (alcanzaron la victoria número 11 en la misma jornada), el entrenador ha explicado que hay una diferencia entre ambas plantillas: "El año pasado teníamos problemas de confianza del jugador en sí mismos y este año las complicaciones han venido por las rotaciones y las situaciones tácticas". No obstante, el reto es seguir con un grado de responsabilidad (muchos se están jugando sus carreras) y no de comodidad (que parece que tenemos por la clasificación). Un deportista profesional tiene dos cosas que le debilitan: el halago y la comodidad. Ambas son muy perjudiciales para jugar al máximo nivel.