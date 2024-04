El Club Hielo Jaca conquista la Copa del Rey y firma un nuevo doblete

Honor al Club Hielo Jaca, que domina con stick de hierro un deporte minoritario en España pero que colma de alegrías a la afición local. Los jaqueses reeditaron el doblete de la temporada pasada después de conquistar la Copa del Rey este domingo en su pista. Superaron al Majadahonda en una emocionante final por 4-2, con parciales de 2-1, 1-1 y 1-0. El mismo rival al que habían batido en la serie por el título de Liga después de remontar en el quinto partido un 0-2 adverso. Y con idéntico resultado que en aquel choque definitivo. Los rojiblancos no dieron pie a que los madrileños se tomasen la revancha.

El portero majariego, Marco Hernández, frenó los intentos locales con buenas paradas en el primer periodo, en el que los rojiblancos disfrutaron incluso de situaciones de superioridad numérica (power play) sin aprovechar su dominio. En la segunda de ellas, Sjöber adelantó al Majadahonda al sacar fruto de un mal despeje del portero Raúl Barbo cuando se cumplían ocho minutos de encuentro. Los jaqueses reaccionaron cuatro minutos después, de forma rápida, y Álvaro Serrano aprovechó un rechace para empatar en el tercer power play. Gastón González, con una gran acción individual por detrás de la portería, culminó la remontada (2-1).

Los madrileños trataron de reaccionar y lo consiguieron al inicio del segundo periodo por obra de Ángel Fernández-Pola (2-2). El CH Jaca trató de desnivelar la balanza, pero no sacó rédito a la contra de alguno de los errores majariegos en el inicio de las jugadas y Hernández salvó a los suyos en varias situaciones. Para aliviar tensiones, los jaqueses se volvieron a poner por delante con otro tanto de Gastón González (3-2). La exigencia no disminuía. También era merecedor de un marcador más amplio. En el parcial definitivo, muy físico, los jacetanos no bajaron el ritmo y Alejandro Carbonell acercó el trofeo a cinco minutos para el final (4-2).

Supone la Copa del Rey número 18 del CH Jaca, que también acumula 15 Ligas. En 2024 se cumplen 40 años de la consecución del primer campeonato de la regularidad. Al año siguiente, en 1985, comenzaron a coleccionar Copas. Es el séptimo doblete de su historia, tras los logrados en los cursos 95-96, 2000-01, 02-03, 10-11, 11-12 y 22-23. El club más laureado del deporte aragonés es además el único que ha participado en todas las ligas nacionales desde 1972 y ha participado en la Copa Continental frente a rivales de media Europa.