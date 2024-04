Maverick Viñales suma su decimoquinta 'pole position' con récord absoluto en Austin

El español Maverick Viñales (Aprilia RS-GP) sumó su decimoquinta 'pole position' en MotoGP con récord absoluto del circuito COTA de Austin, en la clasificación oficial para el Gran Premio de las Américas de MotoGP.

Viñales, que cuenta con 26 'pole position' a lo largo de su carrera deportiva, estableció un nuevo récord absoluto del trazado al ser el único piloto en rodar en dos minutos (2:00.864), acompañado en la primera línea de la carrera estadounidense por dos españoles más, Pedro Acosta (Gas Gas RC 16) y Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP23).

El dominio de los pilotos españoles fue total y absoluto, con cuatro en las seis primeras posiciones, una pelea en la que sólo se inmiscuyeron, en la cuarta y quinta posición, los pilotos oficiales de Ducati, los italianos Francesco 'Pecco' Bagnaia y Enea 'La Bestia' Bastianini.

La primera clasificación fue una cita un tanto inusual pero que en realidad deja entrever la situación actual de MotoGP, con las dos fábricas japonesas del campeonato, Honda y Yamaha, con todos sus pilotos obligados a pasar por la misma, además de los pilotos oficiales de KTM, los del equipo satélite de Aprilia y Alex Márquez y su Ducati Desmosedici GP23.

En realidad, Alex Márquez parecía ser el piloto con más opciones de lograr el pase a la segunda clasificación por su rendimiento en la segunda tanda de entrenamientos libres, mientras que el surafricano Brad Binder (KTM RC 16) pronto comprometía su participación al irse por los suelos en la curva once y verse obligado a regresar cuanto antes a su taller para reparar y no perder el resto de la tanda.

Enseguida se pudo ver que la pista había mejorado sus condiciones de adherencia pues Alex Márquez se puso al frente de la tabla con un tiempo de 2:01.870, que era seis décimas de segundo más rápido que su mejor marca personal del viernes.

Al pequeño de los Márquez le superó el portugués Miguel Oliveira (Aprilia RS-GP), que rodó en 2:01.844, apenas 26 milésimas de segundo más rápido que el español, pero en el último 'time attack' el australiano Jack Miller (KTM RC 16) se encaramó hasta la primera posición (2:01.541), seguido por los españoles Alex Márquez y Raúl Fernández (Aprilia RS-GP).

En otro punto de la pista, a final de recta, en la comprometida primera curva del trazado estadounidense se fue por los suelos el francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1), campeón del mundo de MotoGP en 2021, cuando intentaba mejorar la sexta posición que ocupó.

Al final, lograron el pase a la segunda clasificación Jack Miller con el mejor tiempo y Alex Márquez a apenas 12 milésimas de segundo del australiano, mientras el surafricano Binder, segundo en la tabla del mundial, no pudo enmendar su error del principio de la clasificación y acabó séptimo, lo que le sitúa decimoséptimo en la formación de salida, justo por detrás de Quartararo.

Los pilotos de Honda no levantaron cabeza y acabaron copando las cuatro últimas posiciones de la clasificación con el francés Johann Zarco por delante de Joan Mir, el japonés Takaaki Nakagami y el italiano Luca Marini.

Ya en la segunda clasificación enseguida se pudieron ver algunas cosas 'interesantes', la primera de ellas ver como Marc Márquez se ponía tras la rueda de Jorge Martín para utilizarlo de referencia, aunque no pudo hacerlo durante mucho tiempo pues éste acabó por los suelos en la curva once, aunque sin soltar el manillar para que el motor de su Ducati no se apagase, pudo regresar rápidamente a la pista.

Mientras otro español, Maverick Viñales (APrilia RS-GP) se puso líder de la clasificación con un mejor tiempo y nuevo récord que el logrado este viernes por Martín, pues paró el crono en 2:01.243, mejorando el 2:01.397 del viernes.

Martín decidió no pasar ni por su taller para no perder nada de tiempo, pero los nervios le jugaron una nueva mala pasada y se volvió a ir por los suelos en la curva 18 y, en esta ocasión, su moto acabó dañada y tuvo que buscar a alguna asistencia para regresar a su taller cuanto antes en un "buggy" eléctrico. Martín era undécimo.

Por entonces, Maverick Viñales era líder seguido a 23 milésimas de segundo por Marc Márquez y con el italiano Enea Bastianini (Ducati Desmosedici GP24) tercero a 196 milésimas de segundo.

Con poco más de cinco minutos de sesión, Jorge Martín regresó a la pista e instantes más tarde y en solitario lo hizo Marc Márquez. Esa era la última oportunidad para mejorar.

El primer descarte en esos instante llegó de la mano del español Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP), que se fue por los suelos en la curva dos cuando era quinto y al no defender la plaza acabó séptimo, una línea más atrás de donde se encontraba entonces.

Su compañero de equipo, Maverick Viñales, mientras tanto, marcó sendos parciales de vuelta rápida en todos los tramos del circuito para lograr un nuevo récord absoluto del circuito al rodar en 2:00.864, un segundo más rápido que el récord del pasado año.

Marc Márquez, en solitario, consiguió ponerse segundo, a cuatro décimas de Maverick Viñales, aunque en su última vuelta le superó Pedro Acosta por apenas 74 milésimas de segundo, el ocho veces campeón del mundo todavía tenía la posibilidad de hacer una vuelta más, pero no pudo mejorar su tiempo, aunque la primera línea de salida junto a Viñales y Acosta ya era una realidad.

En la segunda acabaron los italianos Bagnaia, Bastianini y un Jorge Martín que cedió ante la presión y los imprevistos, con Aleix Espargaró, Fabio di Giannantonio y Franco Morbidelli en la tercera y ya en la cuarta Marco Bezzecchi, Jack Miller y un Alex Márquez que apenas dio un par de vueltas y no hizo ningún tiempo tras llegar desde la primera clasificación.