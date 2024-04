Christian Iguacel, gran atracción en el inicio de la liga de clubes de atletismo

Christian Iguacel, el atleta belga con raíces aragonesas que se proclamó campeón del mundo de 4x400 el pasado mes, ha sido la gran atracción de la primera jornada de la Liga de División de Honor de atletismo que ha tenido lugar este sábado en las pistas de la Ciudad Deportiva José María Escriche de Huesca. Un cuadrangular en el que han tomado parte los anfitriones del Intec Zoiti, club con el que compite Iguacel, el Alcampo Scorpio 71 de Zaragoza y dos pesos pesados del panorama nacional, la Real Sociedad de San Sebastián y el Grupompleo Pamplona Atlético.

La máxima competición de clubes, que cuenta con 16 participantes está parcelada en diferentes jornadas y grupos, y la inaugural se desarrollaba de manera paralela en Huesca, Cornellá (Barcelona), Soria y Jaén. El objetivo de los conjuntos aragoneses es mantenerse en la máxima categoría una campaña más; los oscenses, en su estreno y con Iguacel en sus filas siempre que se lo permita el calendario internacional. Ha acaparado la atención y los focos, reclamado de manera continua para tomarse fotos y firmar autógrafos entre los aficionados y el resto de atletas.

Se encuentra desde hace unos días en Aragón, donde ha hecho frente a un tupido programa de actividades que incluía el paso por su localidad de origen, Javierre de Bielsa, una recepción en el Ayuntamiento de Huesca o un encuentro con la escuela del Club Atletismo Intec Zoiti. Con la posibilidad de acudir a los Juegos Olímpicos de París en el horizonte, para los que aún debe clasificarse después de haberse perdido la cita de Tokio en 2021 en el mundial de relevos que va a tener lugar en Bahamas. Antes, este hijo de un aragonés y una belga que cuenta con la doble nacionalidad se concentrará con Bélgica en Curaçao.

Era una de las bazas del Zoiti y no falló en las pruebas de los 400 metros y el 4x400. En la primera se impuso con un tiempo de 46.59 segundos. No terminó del todo satisfecho puesto que su intención era bajar de los 46 segundos. Fue segundo su compañero de club Hamza Dair con un tiempo de 46.89. En el 4x400 lideró el oro del relevo zoitista junto a Alejandro Per, Hamza Dair y Eliezer Zolawo (3:08.53 minutos). En la general, los navarros (189,5 puntos) batieron a los vascos (186), el Zoiti fue tercero con 163,5 puntos y el Scorpio cuarto con 147.

Las otras victorias aragonesas correspondieron a Eduard Fábregas (Zoiti) en altura, Francisco Plana (Zoiti) en martillo, Carlos Beltrán (Scorpio) en salto de longitud, Rubén Egea (Scorpio) en los 1.500 metros, El Hocine Bouchrak (Zoiti) en los 3.000 obstáculos e Iván Manceñido (Scorpio) en los 3.000 metros.