El Quebrantahuesos Rugby Club ya está en semifinales de la Liga Autonómica

En rugby hay partidos y partidos, y dentro de cada partido, hay momentos y momentos. Hace tres meses, cuando el Quebrantahuesos barrió en casa al Soria con un inapelable 68-3, no pensaría que se jugaría el liderato en el estadio de Los Pajaritos frente a un renovado matagigantes que había tumbado en casa a dos de los cuatro mejores equipos de la liga. El Quebranta es pura emoción y suele guiarse por estados de ánimo, y la semana anterior al partido, el estado de ánimo invitaba a la prudencia, el actual líder había tropezado en Soria y había regalado el primer puesto (y el factor campo para el play-off), pero había que ganárselo donde ellos no habían podido. Todos los caminos llevaban a Soria.

La acumulación de partidos, lesiones y obligaciones varias, siempre modulan la convocatoria de los equipos amateurs a final de temporada. El Quebrantahuesos no es la excepción, pero el equipo montisonense consiguió movilizar a 20 valientes para lo que parecía una encerrona de manual. El típico partido trampa que se resuelve por detalles. Con la lección aprendida, un Quebranta serio y concentrado se puso el mono de trabajo y aguantó los primeros envites de un Soria que por momentos parecía poseído por el espíritu bokke, por la intensidad de sus impactos y su juego directo, combinado por el juego al pie que esgrimía el apertura local.

El Soria estuvo a punto de ensayar, pero el Quebrantahuesos salvó el momento, apretó los dientes y defendió como ya ha ido demostrando a lo largo de esta temporada, donde las grandes victorias se han cimentado en una defensa rocosa que ha concedido el menor número de ensayos de todos los participantes, con una media de 16 puntos en contra por partido. Así pues, tras los primeros diez minutos de presión asfixiante por parte de los locales, los altoaragoneses recuperaron el balón y comenzaron a desarrollar su juego estructurado y móvil.

Con el balón en sus manos, el Quebranta se transformó y los zagueros se activaron mediante la conexión Rose-Chucho, que llevó al primer ensayo del partido en el minuto 14. Quien golpea primero, golpea dos veces, dice el dicho, y así fue, poco después, y tras un error en defensa del Soria, una melé a cinco metros a favor se convirtió en ensayo por empuje. El ensayo fue importante, pero más lo fue la inyección de moral de ganarle a Soria en su hipotético punto fuerte, que son las fases estáticas. No obstante, los locales no se desconectaron y convirtieron el juego abierto en un campo de batalla total, cada ruck era contestado, y en numerosas ocasiones con éxito, dando lugar a contragolpes muy peligrosos.

El cuadro aragonés continuaba muy serio en defensa -muy bien los centros y los flankers, en el contacto, así como la tercera cortina en las patadas a la espalda-, aprovechando sus oportunidades en ataque, con ensayos de Bad Jarne, Kevin y Mallén, hasta completar un contundente 3-33 al descanso, gracias al guante en el pie de 'El mudito' Ángel.

Tras un par de cambios para refrescar al equipo (Dieguito por Florín y Satán por Mallén), el segundo tiempo comenzó como el primero, con el Soria entrando en tromba y el QRC aguantando el chaparrón, pero esta vez los visitantes no lograron aplacar -ni placar- el empuje local, y la tormenta perfecta surgió de donde no parecía haber nada. Dos ensayos -minutos 42 y 50- junto con dos tarjetas -una amarilla y una roja directa- en un lapso de cinco minutos dejaron al Quebrantahuesos con 13 jugadores, al Soria remontando, y en un momento de los que pueden decidir un partido.

En esos instantes, los grandes jugadores se crecen, agarran el timón y se zambullen de lleno en la tormenta, ya que no hay nada más excitante que salir airoso de una situación así. Gente como Kevin, autor de tres ensayos a fuerza de potencia, choque y desborde; Bardina, un juego al pie muy inteligente que obligó al Soria a cometer muchos errores y perder metros y puntos; y Febas, el mejor del partido, fueron necesarios para aguantar a un Quebrantahuesos que en el pasado se habría deshecho como un azucarillo. Por el contrario, se consiguió ensayar tres veces más -uno de ellos con 13 vs 15- hasta acabar con un marcador final de 22-52, todo un golpe sobre la mesa y aviso para navegantes. Este equipo tiene ganas de títulos, y no ha vuelto a la Liga Aragonesa de retiro espiritual.

El XV inicial del cuadro altoaragonés estuvo conformado por Florín, Mochu, Diego, Kevin, Jarne, Febas, Mallén, Angel, Heko, Bardina, Maicol, Chucho, Miguel, Senatore, Gabiman. También Jugaron: Dieguito, Rodrigo, Panoramix, Satán, Alfredo y Nachete.