El Esneca Fraga se clasifica para la ‘final four’ de la Champions

El sueño europeo del Club Patín Esneca Fraga sigue vigente. Y le permite saborear la posibilidad de levantar el título continental más importante del hockey patines femenino. Está a dos victorias de lograrlo puesto que este sábado se impuso en El Sotet al Roller Matera italiano por un inapelable 5-0 en la vuelta de la eliminatoria de cuartos de final. Las de Jordi Capdevila tenían que remontar el 3-2 de la ida y lo hicieron a lo grande, aupadas por sus aficionados en un pabellón abarrotado que está respondiendo a la llamada de una campaña que aún puede escribir su más bella página.

Las fragatinas se sacaron el billete para una fase final que todavía no tiene sede y en la que les acompañaran HC Coruña, CP Vila-Sana y HC Palau Plegamans. Un pleno de equipos nacionales; no obstante, el dominio español de la Champions es absoluto y solo se ha colado en el palmarés un conjunto portugués, el Benfica, en 2015. La final del año pasado se repitió en una de las eliminatorias de cuartos y el Vila-Sana se vengó del Gijón. En su estreno a estas alturas, el Esneca Fraga ha viajado además a Alemania, Portugal e Italia. La sede de la final four, prevista los días 27 y 28 de abril, se decidirá esta semana.

El partido de este sábado contenía la dificultad de tener que ganar por dos o más goles de renta. Adriana Soto y Adriana Gutiérrez empezaron a firmar la remontada con apenas un minuto de diferencia y María Sanjurjo hizo estallar la euforia en El Sotet a escasos segundos del final del primer periodo (3-0). El Esneca había logrado lo más difícil, y en el segundo tramo Sanjurjo y Teresa Payá incrementaron el marcador hasta situarlo en el 5-0, con un global de 7-3 en estos cuartos de final, y lanzar un mensaje claro: Fraga quiere la Champions.