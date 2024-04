Lo que necesita el Lobe Huesca La Magia para salvar la categoría

Los últimos resultados del Lobe Huesca La Magia han convertido en dramático su final de temporada en Leb Plata. Haber cosechado solamente una victoria en los últimos seis partidos obliga al conjunto oscense a pelear por la permanencia en la última jornada. Eso sí, contará con un factor diferencial a estas alturas del campeonato: el Palacio de los Deportes. El cuadro peñista se jugará ante el Teknei Bizkaia Zornotza (sábado 20.00) su continuidad en la tercera división del baloncesto nacional después de la ACB y de la Leb Oro, de donde descendió en la temporada 2021/2022.

Play-off, tierra de nadie, play-out o descenso directo

A pesar de las derrotas ante el Morón, Algeciras, Albacete, Huelva y La Roda en esta recta final, puede decirse que los pupilos de Rafa Sanz tienen en sus manos lograr la permanencia, literalmente. Es más, en función del resultado de sus rivales, podrán darse hasta cuatro desenlaces distintos: acceder a los puestos de promoción de ascenso -lo que no interesa dada la situación económica del club, pues se debería pagar un extra a los jugadores, cuyos contratos solamente cubren la temporada regular-, caer en descenso directo -bastante improbable ya que los verdes tendrían que perder su partido y que los otros tres competidores ganaran sus respectivos compromisos-, entrar en puestos de play-out -entonces deberían superar una eliminatoria para evitar el descenso-, o finalizar en tierra de nadie -se antoja como la opción más real-.

Las hipótesis

Si el combinado altoaragonés no consigue superar el sábado al Zornotza, que no se juega absolutamente nada -va a finalizar en la cuarta posición la Liga regular, sí o sí-, la salvación del Lobe Huesca La Magia dependerá de lo que hagan sus rivales directos, que ostentan el mismo balance de victorias y derrotas que el cuadro oscense (9-16): La Roda, Almansa y Juventud Alcalá. En la última jornada, La Roda jugará en la cancha de un Ponferrada situado en puestos de play-off; el Almansa lo hará en casa contra el Algeciras, también en promoción de ascenso; y el Juventud Alcalá peleará por la permanencia en el pabellón del Iraugi.

Si los tres rivales pierden su partido, al cuadro de Rafa Sanz no le haría falta ni la victoria para mantener la categoría. Si gana cualquiera de los tres equipos, los verdes estarían obligados a ganar al Zornotza para evitar caer en el play-out. El escenario más cruel tendría lugar si los tres equipos que pelean junto con el Lobe Huesca La Magia acaban ganando sus partidos, y que el conjunto aragonés no lo hiciera. Solo entonces, se daría el caso en el que el conjunto peñista abandonaría irremediablemente la Leb Plata, y descendería a la Liga EBA, categoría que no pisa desde que se proclamara campeón en la temporada 2004/2005.

Dentro de toda la casuística, la principal amenaza la protagoniza el conjunto de La Roda, contra el que cayó recientemente el combinado oscense (80-67). Si el equipo albaceteño logra la victoria a domicilio frente al Ponferrada, despacharía al Lobe Huesca La Magia a los puestos de play-out -o descenso directo-, independientemente de resultado que depare el Palacio de los Deportes. Ello se debe a que los manchegos superan a los altoaragoneses en cuanto al basket average personal. Con los otros dos equipos metidos en la pelea por eludir el descenso (Almansa y Juventud Alcalá), es el conjunto peñista quien finalizaría por delante en la clasificación en caso de empate en el balance de victorias y derrotas.