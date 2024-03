Pitos a Morata, tanganas… La resaca que deja el ‘amistoso’ España-Brasil

Era un amistoso contra el racismo, pero el España-Brasil que acogió el estadio Santiago Bernabéu este martes no fue precisamente una balsa de aceite. El choque acabó con varias tanganas, con enfrentamientos entre los jugadores y con pitos de la afición española hacia Álvaro Morata, delantero del equipo nacional.

El choque fue intenso desde la primera parte, con entradas duras por parte de los jugadores de ambos equipos y mucha tensión sobre el césped. El árbitro tuvo que sacar varias tarjetas amarillas para calmar los ánimos en un choque con una intensidad altísima, casi excesiva para un amistoso.

Al final del choque, esa tensión estalló con enfrentamientos entre los jugadores. Brasil empató el partido de penalti en el tiempo de descuento, y los jugadores del combinado carioca lo celebraron como si de un título se tratara. Mientras, en los banquillos, hubo piques entre jugadores y cuerpo técnico de ambos conjuntos, con Vinicius como protagonista principal. Sus propios compañeros tuvieron que apartarle en varias ocasiones para que la cosa no fuera a mayores.

El jugador español Rodri, uno de los protagonistas al anotar dos goles de penalti, se refirió a estos enfrentamientos: “No he entendido mucho las tanganas. Nos estamos jugando mucho en este final de temporada, puede haber lesiones… Los resultados valen bien poco, importan cuando llegue la Eurocopa y la imagen de que el equipo va creciendo y la solidez, eso es lo que nos llevamos para la Eurocopa”.

Otro de los puntos de polémica fue la sonora pitada que se llevó Álvaro Morata, jugador español del Atlético de Madrid, por parte de la afición del Bernabéu. Fue notaria en varias ocasiones en las que tocó el balón, y también al final cuando fue sustituido. Su entrenador y sus compañeros tuvieron palabras de apoyo al jugador.

"Me duele en el alma que en mi país piten a un jugador, al capitán, que es un referente y un ejemplo, siento vergüenza", aseveró Luis de la Fuente, seleccionador nacional. Dani Olmo, por su parte, lamentó los silbidos de una parte de la afición al capitán Álvaro Morata, pero reconoció que el delantero "es muy fuerte mentalmente" y no le pasarán factura. "No nos gusta que nos pite nuestra gente pero Morata es muy fuerte mentalmente. Sólo se puede pedir que nos apoyen, es el capitán de la selección y lo merece", manifestó en la zona mixta del Santiago Bernabéu.