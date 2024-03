El Nottingham Forest, sancionado con cuatro puntos por inclumplir el 'fair play' financiero

El Nottingham Forest ha sido sancionado con cuatro puntos menos en la clasificación de la Premier League por incumplir las normas financieras y de sostenibilidad del campeonato durante esta temporada, una decisión que le hace caer a puestos de descenso, ha informado este lunes la liga inglesa.

El equipo inglés estaba siendo investigado por quebrantar las reglas de 'fair play' y su caso fue remitido a una comisión independiente el pasado 15 de enero. Según explica la Premier, el club superó las pérdidas de 105 millones de libras -más de 122 millones de euros- que permite la competición en tres años.

De esta manera, el Nottingham Forest, que puede presentar alegaciones hasta el 15 de abril, resta cuatro puntos y se queda con 21, en la antepenúltima posición de la tabla y, por tanto, en zona de descenso, a un punto de los puestos de salvación que marca actualmente el Luton.

Se trata de la segunda penalización por motivos financieros dictaminada este curso por la Premier League, que ya sancionó por este motivo al Everton con 10 unidades, que finalmente se quedaron en seis.

Tras hacerse oficial la sanción, el Nottingham Forest se mostró "extremadamente decepcionado" con la decisión de la comisión. "Después de meses de compromiso con la Premier League y de una cooperación excepcional en todo momento, esto es inesperado y ha dañado la confianza que teníamos en la Premier League. Que la Premier League pidiera una sanción de ocho puntos como punto de partida era absolutamente desproporcionado en comparación con los nueve puntos que prescriben sus propias normas para la insolvencia", indicó.

El club se excusa en la venta del delantero Brennan Johnson para justificar por qué no cumplió con la fecha límite de presentación de los informes de 'fair play' financiero. "El club tomó medidas para garantizar que Brennan Johnson fuera vendido antes de que finalizara la ventana de fichajes. Esa fue una clara demostración de nuestro respeto. Pero hay ocasiones en las que la transferencia de un jugador no podrá completarse en la primera mitad de una ventana de fichajes y solo podrá completarse al final de la misma. Esto no debería ser motivo de condena de un club", advirtió.

"El razonamiento de la comisión es que los clubes sólo deberían invertir después de haber obtenido beneficios en el desarrollo de sus jugadores. Este razonamiento destruye la movilidad en la pirámide del fútbol y el efecto de la decisión será reducir drásticamente el margen de maniobra de todos esos clubes, lo que conducirá al estancamiento de nuestro fútbol nacional", concluyó.