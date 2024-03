Velázquez: "No me veo impotente"

El Real Zaragoza dice poco en el campo. Su entrenador tampoco dice demasiado en las ruedas de prensa. Tras el decepcionante encuentro de este sábado en Valladolid, que concluyó con derrota, en primer lugar quiso ubicar la derrota en la situación actual del Real Zaragoza. “Hay que poner las cosas en contexto. Creo que visitábamos un estadio muy complicado. Un rival muy difícil, con capacidad para pelear el ascenso. Veníamos muy lastrados con ocho bajas. Poniendo todo en contexto, en la primera parte hemos estado organizados sin balón. Con balón, nos ha faltado fluidez. En la segunda parte, sin balón, hemos seguido organizados. Con balón, hemos estado más ordenados y encontrando ventajas, llegando con más claridad. Nos faltó un punto de contundencia”, reconoció Julio Velázquez en la sala de prensa.

El técnico encontró pronto la causa de la derrota: Amath. “La individualidad marcó la diferencia al final de la primera parte. No tengo nada que achacar al grupo. Estamos en una dinámica compleja. Estoy sereno, tranquilo, totalmente responsabilizado. Los jugadores se han dejado todo lo que llevan”, trató de explicar la derrota Velázquez.

Al técnico también se le preguntó por su cada vez más delicada situación en el Real Zaragoza. “Ni sospecho, yo no entro en esas situaciones. Me centro en lo mío, en lo que puedo controlar. No tengo nada que decir, no es una cuestión mía”, reiteró el entrenador pucelano del conjunto aragonés.

También fue demandado acerca de su estado, de su moral, para tratar de sacar al Real Zaragoza de la crisis de resultados en que se ha introducido. “No me veo impotente. El grupo hace todo lo que puede. Están intentándolo. Se pueden analizar las cosas. Si tienes ocho bajas, si al Real Madrid por ejemplo, le quitas ochos jugadores... A los chicos no les puedo achacar nada. Es un grupo muy sano. Quieren que las cosas salgan bien”, intentó justificar Velázquez.

La pregunta sobre el futuro del conjunto aragonés volvió a ser formulada. “Mil variables marcan el destino, mil aspectos. El Zaragoza está en la posición que está. Cuanta más tranquilidad haya en los contextos, mejor pueden competir los jugadores. Yo entiendo situaciones, estados. Los jugadores han tenido un comportamiento excepcional. ¿Dónde puede estar el Zaragoza? Dependerá de la manera de competir. Cuanto más tranquilidad haya, más fácil que los jugadores plasmen su umbral”, apuntó.

“No siento nada”, fue la respuesta final cuando Julio Velázquez fue preguntado por si quizá duden de él los mismos que le trajeron.