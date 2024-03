Leo Fiebich denuncia la falta de respeto de los árbitros tras la técnica recibida ayer

El banquillo de Casademont Zaragoza no salía de su asombro. El árbitro Pedro Munar pitó anoche una discutible falta a Leo Fiebich y cuando la alemana, que consideraba que la acción debía ser lucha, se acercó de buenas maneras a pedir explicaciones al colegiado éste le pitó una incomprensible técnica, que conllevaba su expulsión, sin mediar palabra. La jugadora ha expresado su malestar en las redes sociales, en donde ha lamentado que en la máxima categoría de la competición española no se pueda dialogar con los árbitros. "Fue totalmente irrespetuoso, lo único que dijo fue: 'Te vas, ya'", denuncia la que -recordemos- es MVP de la liga.

Así ha sido la expulsión de Leo Fiebich contra IDK Euskotren.



¿Qué os parece? pic.twitter.com/ZM9WirfaSp — Anaïs López (@anaislopez23) March 2, 2024

"Estamos en la primera división en España... y no es posible preguntar al árbitro una pregunta normal sin llevarse una técnica y ser expulsada del partido. Aquí viene la razón: porque él no habla inglés. A pesar de intentar comunicarse conmigo en español o inglés, fue absolutamente irrespetuoso", escribió la jugadora en un 'stories' de Instagram, en el que tampoco le pasó desapercibido que el propio árbitro marcó mal su número y, en lugar del 13, hizo el gesto del 23 con las manos.

La queja de la jugadora alemana en el 'stories' de Instagram. Heraldo

El partido estaba en un momento trascendental, Casademont había logrado remontar una desventaja de 12 puntos frente al IDK Euskotren y las ventajas pasaban de una mano a otra. Una decisión de este calibre, expulsando a la mejor jugadora del equipo, pudo tener consecuencias, aunque afortunadamente el coraje de las jugadoras de Carlos Cantero logró sacar el partido adelante.

El propio entrenador se mostraba muy contrariado tras el partido con el arbitraje y criticó que en el tercer y último cuarto los colegiados no habían "estado al nivel de lo que tiene que ser esto". "No le he dado la enhorabuena a los árbitros. Ha sido muy lamentable, no nos dejaban hablar con ellos. Echan a una jugadora porque no entienden el inglés", indicó el técnico en referencia a la expulsión de Fiebich.

En Twitter y en todos los foros de baloncesto se comenta a estas horas la jugada y la decisión de Pedro Munar, a quien se acusa de querer tener un protagonismo que no le corresponde. El vídeo de la jugada se ha compartido cerca de un millar de veces y el comentario más repetido es que "el nivel de arbitraje en esta competición es paupérrimo".