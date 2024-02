Los doce trabajos de Hércules (en versión de Jesús Sánchez)

No se trata de domar al toro de Creta ni de matar a la hidra, pero –al menos, en lo exigente del reto– se le parece. El paratriatleta aragonés Jesús Sánchez participará de aquí a fin de año en doce pruebas nacionales de máxima exigencia (siete maratones y varios ‘ironman’) para dar visibilidad a la candidatura de Zaragoza como Capital Europea del Deporte 2027.

¿Cómo se lía uno la manta a la cabeza de tal forma? «Es una pequeña locura, pero surge del compromiso colectivo con el deporte y con la ciudad de Zaragoza», decía ayer Sánchez, no sin antes aclarar que toda su vida ha estado guiada por la pasión por el deporte. «La actividad física es un hábito. Para afrontar estos retos tengo que entrenar completando unas veinte horas semanales de carrera a pie, bicicleta y natación, a lo que estoy sumando últimamente también, una vez a la semana, algo de escalada», explica. «Trato de alimentarme bien, de cuidar los descansos, de no cometer excesos y –sobre todo– de ser muy constante, algo que no me cuesta esfuerzo porque el deporte es mi pasión», dice el intrépido deportista de 53 años.

«Antes de mi accidente, en 2006, estaba muy centrado en el atletismo y en las carreras, pero hoy correr a pie es lo que más duro se me hace por los apoyos y la necesidad de llevar bastones», cuenta Sánchez, que para quien la prótesis no le ‘acobarda’ a la hora de tener que afrontar los 42 kilómetros de las maratones. «En bici creo que no me defiendo mal y quizá mi punto débil sea la natación, porque aprendí ya de mayor. Además peso poco, estoy delgado, y paso frío por mucho neopreno que me ponga. En las convocatorias de ‘ironman’ son 3,8 kilómetros y se pueden hacer largos».

Sánchez en el maratón de Alcañiz que se disputó el pasado mes de enero. Heraldo

Aunque Sánchez tiene experiencia y ya ha completado siete u ocho de estas pruebas, le preocupa –por ejemplo– en competiciones como la de Oropesa del Mar del próximo mes de mayo «aquellos factores que no puedes controlar como que el mar esté picado». La prueba es el campeonato de España de Triatlón de Larga Distancia y eso implica hacer 180 kilómetros en bici, nadar casi 4 kilómetros más y completar la maratón: más de doce horas de plena actividad sin apenas tregua. Casi nada para los bípedos implumes, pero hay que contar con que Sánchez ha sido diez veces campeón de España de paratriatlón y plata mundial el duatlón.

«Cuanto más nos movamos mejor estaremos. Somos demasiado sedentarios y hay que concienciar de los beneficios del deporte en la vida y en el día a día», justifica Sánchez, que participará en las once pruebas que restan (el maratón de Alcañiz ya lo superó en enero) con una camiseta con el logo de Zaragoza 2027 y el patrocinio de la también empresa aragonesa Mercury.

Una de las pruebas más curiosas de su singular reto es la de junio, cuando participará en la ‘Vuelta Ciclista Aragón en solitario’, que consta de siete etapas, recorriendo más de mil kilómetros entre las tres provincias. Después, Sánchez tiene muchas ganas de repetir en agosto la carrera de Santander, que «es una prueba de carácter internacional en el parque de las Llamas, en un circuito de 1.800 metros». En el fondo, el objetivo de este reto para Sánchez es que «los ciudadanos se involucren y sientan el deporte como algo propio, es decir, que no se enfaden cuando se corten calles por una prueba que también sirve para poner a la ciudad en el mapa».

EL CALENDARIO

Enero. Maratón en el circuito de Motorland en Alcañiz.

Febrero. Maratón de Castellón (25 de febrero).

Marzo. Maratón de Barcelona (10 de marzo).

Abril. Maratón de Zaragoza (14 de abril).

Mayo. Ironman de Oropesa. Campeonato de España de Triatlón de Larga Distancia.

Junio. Vuelta ciclista por todo Aragón en solitario.

Julio. Ironman de Vitoria.

Agosto. 12 horas de carrera a pie de Santander.

Septiembre. Por concretar.

Octubre. Maratón de Logroño.

Noviembre. Maratón de San Sebastián.

Diciembre. Maratón de Valencia o Málaga.