El bicampeón del mundo Álvaro Martín, estrella del Campeonato de España de marcha en Zaragoza

Zaragoza se va de marcha... en domingo por la mañana. La capital aragonesa acogerá mañana 25 de febrero el Campeonato de España de Marcha en Ruta en sus categorías absoluta, master, sub 23, sub 20, sub 18 y sub 16. Será la cuarta vez que la capital aragonesa acoja este Nacional de Marcha en Ruta, 60 años después de que lo hiciese por primera vez (únicamente sobre 50 km) y 20 años después de la más reciente. En aquella edición de 2004, José Antonio González (50 km) y María Vasco (20 km) se llevaron el gato al agua en categoría absoluta.

A lo largo de toda la mañana, un circuito de 1.000 metros ubicado en la avenida de los Pirineos (a la algura del parque del Tío Jorge) presenciará las andanzas competitivas de casi todos los mejores especialistas de la disciplina más laureada del atletismo español.

Para abrir boca, a las 9.00 comenzarán las pruebas sub 20 y sub 18 de hombres sobre 10 km. A las 10.10 se dará la salida a los 20 km absolutos, sub 23 y master en categoría femenina; y un cuarto de hora después arrancarán esas mismas categorías en la rama masculina. Desde las 12.00, será el turno de los 10.000 metros sub 20 y sub 18 femeninos, y cerrarán el campeonato las pruebas sub 16 sobre 5 km (ellas a las 13.00 y ellos a las 13.35).

Además de los títulos y medallas nacionales, estarán en juego varias plazas de preselección directa para representar a España en las grandes citas internacionales de este año (siempre que se logren además las correspondientes marcas). En los 20 km de la categoría absoluta, tanto en hombres como en mujeres, podrían concederse hasta tres plazas de preselección directa para el Campeonato del Mundo de Marcha por Equipos (el 21 de abril en Antalya), una para el Campeonato de Europa de Roma del próximo junio, y otra para los Juegos Olímpicos de París.

El bicampeón defiende título

En la prueba masculina, los aficionados tendrán el privilegio de ver en acción al mejor marchador del mundo del momento, que además defiende su título conquistado el año pasado en Córdoba. Álvaro Martín, vigente campeón mundial de 20 km y 35 km marcha, y campeón europeo de 20 km en las dos últimas ediciones, ya está preseleccionado automáticamente tanto para Roma como para París. De hecho, tiene la mira puesta en aspirar a todo en los Juegos Olímpicos de París. y, tras haber disfrutado de unas largas y merecidas vacaciones, va muy retrasado en su preparación. Por eso, a su propio entrenador, José Antonio Carrillo, le sorprendería mucho que fuese él quien ganase en Zaragoza "estando al 60%», aunque precisa que «de Álvaro se puede esperar todo, porque es tan bueno…".

A diferencia de la prueba de hombres, los 20 km femeninos sí echarán de menos a la actual campeona y gran figura mundial de la disciplina, María Pérez, que no competirá en las inmediaciones del río Ebro. La vigente campeona mundial de 20 km y 35 km marcha (preseleccionada automáticamente para París) está ultimando su recuperación de la lesión en el sacro que sufrió el año pasado, por lo que dará paso a otra campeona tras haber conquistado el título en las cinco últimas ediciones. Por lo mostrado en lo que va de año, dos de las principales candidatas a sucederla serán Raquel González y Cristina Montesinos. En El Vendrell, a finales de enero, la experimentada Raquel (campeona nacional de 20 km en 2015 y subcampeona el año pasado) se impuso con un destacado crono (1:30.15) a la extraordinaria revelación tardía que es Cristina. Sin embargo, la que mejor marca ostenta es una mujer que, felizmente, podrá disputar su primer ‘veinte’ en casi dos años tras haberse pasado el 2023 prácticamente en blanco por las secuelas de un covid persistente, Laura García-Caro.