Hermanas Alayeto: "Nuestro verdadero triunfo es haber estado juntas hasta el final"

Se acabó. Mapi y Majo Sánchez Alayeto (Zaragoza, 1984) dejan el pádel profesional. Las ‘gemelas atómicas’ ponen fin a casi 15 años de trayectoria, en los que ganaron 32 títulos y fueron la pareja número 1 durante cuatro temporadas. Su último World Pádel Tour fue el de Barcelona, hace dos meses, y recibieron un emotivo homenaje del circuito. Ahora, de vuelta a Zaragoza convertidas en leyenda, repasan un recorrido cargado de éxitos y, sobre todo, vivencias.

"Al venir del tenis, nuestro estilo siempre fue muy físico, de no querer perder la red, de tratar de dominar el punto"

"Por encima de los títulos que hemos conseguido, nos gustaría que se nos recordase por haber sido una pareja de hermanas gemelas que estuvieron juntas de principio a fin"

Juntas en las buenas y, sobre todo, en las malas. En 2021 cambió todo con la enfermedad de Mapi.Mapi: Ya no he vuelto a tener mi nivel. Me noto la fatiga crónica. Me levanto muy cansada y, si a eso le sumo entrenamientos y horas de pista, es un esfuerzo grande. En los partidos me faltaba chispa y capacidad de reacción. A veces me sentía culpable de perder ciertos partidos y se lo decía a ella, que me tranquilizaba que hasta el final íbamos a estar juntas. Han sido años difíciles, de lucha continua pero los he podido sobrellevar. Puedo hacer una vida normal, con mis altibajos, y he aprendido a conocerme más.