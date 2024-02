Mireya Arnedillo se queda a medio segundo del bronce en el Nacional de pista cubierta

Mireya Arnedillo rozó los metales en Ourense. La atleta zaragozana, pese a no llegar en las mejores condiciones al Campeonato de España de pista cubierta (ahora llamada short track), estuvo este domingo a medio segundo del bronce en la prueba de 1.500 metros. Un resultado meritorio, sobre todo dadas las enfermedades que le han impedido preparar la prueba en condiciones.

La atleta del Playas de Castellón fue cuarta con un tiempo de 4:30.72. Se quedó a un paso del bronce, que se llevó Marina Martínez, con 4:30.16. La campeona de España fue, como se esperaba, Esther Guerrero, con un tiempo de 4:21.81.

Arnedillo acabó “contenta”, aunque con algo de “resquemor” por no llegar al tercer puesto, en parte por no llegar en las mejores condiciones. “Estoy contenta porque el trabajo para llegar ha sido increíble, estoy superorgullosa de haber estado aquí”, insistió. La atleta zaragozana contó que sufrió una enfermedad a principios de año que le frenó en los entrenamientos, y más tarde una intoxicación alimenticia que le dejó fuera otros cuatro días. Pese a ello, se animó a preparar sin apenas tiempo el Nacional: “Dije vamos a por ello, me niego dejarlo aquí, he entrenado bien y he logrado un cuarto puesto, no podemos pedir más”. Ahora, afronta la temporada de aire libre “con mucha ilusión”, con la intención de bajar de 4:11.00.

En esta misma prueba de los 1.500 femeninos, la también aragonesa Elena Martín, del Super Amara, quedó séptima con un tiempo de 4:32.72.

En la prueba masculina de esta misma distancia también se contaba con la presencia de dos aragoneses, Rubén Egea (Alcampo Scorpio-74) y Jorge David Torre (Playas de Castellón), aunque el segundo no pudo completar finalmente la prueba. En cuanto a Egea, fue último en la final del kilómetro y medio con un tiempo de 3:54.53, en una carrera en la que se impuso Adel Mechaal 3:43.37.

También hubo doble presencia aragonesa en la prueba de lanzamiento de peso. Javier Cruz (Intec-Zoiti) fue décimo en la final, con un mejor lanzamiento de 16.17, con el que firmó su mejor marca personal hasta el momento. También participó Pedro José Pernías (Finish Line Atletismo), que acabó undécimo con una marca de 14.72.

Por último, la presencia aragonesa en las finales del domingo las completó el joven Fabio Marco (Zaragoza Atletismo), quien acabó undécimo la final de pértiga con un salto de 4.90.