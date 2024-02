Rafa Nadal: "Arabia se ha abierto al mundo, si no evoluciona como yo creo diré que me equivoqué"

El tenista español Rafa Nadal valoró este miércoles su reciente fichaje por el deporte saudí para defender que trabajará con "los valores" que cree correctos junto a una Arabia que "se ha abierto al mundo" y quiere evolucionar, una intuición que reconocerá equivocada si no hay esa progresión en un país "con un gran potencial".

"Es un país que se ha abierto al mundo y es un país con un gran potencial. Es lógico que el mundo se vaya para allí y la sensación es que se compra todo con dinero. Y ahora Rafa también se ha vendido", dice este miércoles en un avance de sus declaraciones al programa El Objetivo de laSexta, recogido por Europa Press.

Nadal, que volvió a las pistas en Australia en enero tras un año de lesión, fue más noticia las últimas semanas por ser nombrado embajador de la Federación Saudí de Tenis. En sus primeras declaraciones sobre el tema, el campeón de 22 'Grand Slam' negó que su fichaje lo necesite Arabia para lavar su imagen, como se interpreta que hace rodeándose de muchas figuras del deporte.

"No creo que Arabia me necesite a mí para lavar ninguna imagen", apuntó, aceptando la valoración pública de que todo el que se va al país saudí es por dinero. "Entiendo que la gente lo piense. Que hay cosas que hoy día se tienen que mejorar, sin ninguna duda. Es un país que va muy retrasado en muchas cosas", afirmó.

"El país se ha abierto recientemente. Que el país no consigue la evolución que yo creo que tiene que seguir en los siguientes 10 años, 15 años, te diré, me equivoqué por completo. Yo creo que voy a tener la libertad para poder trabajar con los valores que yo creo que tengo que trabajar y que sean correctos. Si eso no ocurre, diré que cometí un error", añadió.