Leire Pérez, debut y triunfo entre los mejores del snowboard

Leire Pérez Saeta, natural de Benasque y miembro del Club Ribagorza Snowboard, se estrenó con victoria en la Freeride Qualifier en Tignes (Francia) la semana pasada. "Era la primera vez que me presentaba a una prueba en la categoría Qualifier, que es la absoluta dentro del ‘snow’", asevera la altoaragonesa, que obtuvo plaza gracias a los puntos que había cosechado en los campeonatos júnior, dirigidos a menores de edad, y donde compitió durante tres años. Gracias a esas buenas actuaciones y, nada más cumplir la mayoría de edad, Leire se puso manos a la obra para aprovechar su primera oportunidad y demostrar el talento que esconde sobre la tabla de snowboard.

La deportista cuenta que "el freeride es una disciplina que consiste en descender montañas a grandes velocidades, sorteando obstáculos y haciendo trucos por fuera de pista". Además, explica que se puntúan distintos aspectos como "la línea, el estilo, la fluidez, el control y la técnica". "Nos ponen una cara de una montaña con delimitaciones, y debes elegir la línea que más te convenza y en la que creas vas a obtener más puntos. También es fundamental la creatividad de cada uno para sacar el máximo partido a la pista", comenta.

La ‘rider’ cuenta que fue a los ocho años cuando comenzó a practicar snowboard: "Mi padre y mi hermano siempre se decantaron por el ‘snow’, y me daba mucha envidia. De pequeña hacía esquí, pero en cuanto probé el snowboard y aprendí, me encantó. Mi padre fue, especialmente, quien me lo ha inculcado, y es una pasión que siempre hemos compartido". Su centro de entrenamiento siempre ha sido Cerler. Eso sí, reconoce no haber podido practicar todo lo que le hubiera gustado durante este invierno debido a la falta de nieve.

"Es por fuera de pista donde suelo entrenar, pero no está habiendo casi nada de nieve, así que me he centrado en trabajar la técnica en las bajadas o aprovechar algún salto", explica. Todo lo contrario que cuando viajó a Austria, hace un par de semanas, para disputar el Mundial en Kappl: "Aproveché que había bastante nieve para practicar con nieve polvo y saltar rocas, trabajar de verdad el ‘freeride’".

En Kappl finalizó sexta, resultado que no le acaba de convencer y que se vio condicionado por una caída durante una de las pruebas puntuables. "Soy consciente de que el nivel cada vez es mayor, la gente se prepara más y hay más competencia, pero eso me sirve para motivarme y tratar de superarme en cada prueba", manifiesta la deportista.

Ahora, en su horizonte solo contempla continuar compitiendo en la categoría absoluta de Qualifier para obtener más puntos y poder presentarse a campeonatos de mayor nivel y envergadura. Uno en los que ya tiene plaza asegurada es el de Nendaz, también en los Alpes austriacos, donde contará con el apoyo de la comarca de La Ribagorza, de la que es embajadora.