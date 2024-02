Un aficionado del Rayo le mete un dedo en el culo a Ocampos (Sevilla): "Si ocurre en el fútbol femenino, sabemos lo que puede llegar a pasar"

Lucas Ocampos vivió un desagradable incidente durante el Rayo Vallecano-Sevilla, celebrado este lunes por la noche en Vallecas. El futbolista argentino, que actuó como carrilero izquierdo, se disponía a efectuar un saque de banda cuando un aficionado, aprovechando la cercanía que hay entre la grada y el terreno de juego le tocó.

Ocampos criticó la acción del aficionado del Rayo, que le metió un dedo en el culo, y pidió que LaLiga "tome con seriedad" el gesto de ese "tonto", porque "si ocurre en el fútbol femenino sabemos lo que puede llegar a pasar".

"Ojalá que la Liga tome con seriedad esto, como hace con el racismo. Siempre hay un tonto. Ojalá que no pase más porque si ocurre en el fútbol femenino sabemos lo que puede llegar a pasar. Me contuve porque tengo dos hijas pero esperemos que la Liga tome represalias y que un tonto no manche a la afición del Rayo", dijo Ocampos, en declaraciones a Dazn.

El Sevilla, con dos goles del marroquí Youssef En-Nesyri en la primera parte, puso fin este lunes a una racha de cinco partidos sin ganar que le permite tomar aire en la clasificación y prolongar las dudas del Rayo (1-2), que sigue sin celebrar un triunfo en su estadio desde hace casi cinco meses, desde el 15 de septiembre de 2023.

"Fue un partido muy exigente, muy complicado, en una cancha siempre difícil. Estoy contento por la victoria y por sumar tres puntos que necesitábamos", concluyó.

El Rayo, herido tras la cruel derrota frente al Atlético de Madrid en el tiempo añadido, se presentó ante su afición dispuesto a olvidar sus penas y, sobre todo, tratar de brindar a su gente un triunfo que se le sigue resistiendo jornada tras jornada en Vallecas.

Enfrente tuvo al Sevilla, que llegó a Vallecas ahogado en la clasificación, con un clima social enrarecido por los malos resultados y con la importante baja de Sergio Ramos por sanción. Sin embargo, el regreso En-Nesyri al ataque tras disputar con Marruecos la Copa África hizo sonreír de nuevo al conjunto hispalense.