La bilbilitana Ana López alcanza el puesto 28 en la Copa del Mundo de ciclocross

Barro, frío y una salida complicada han marcado la carrera de la bilbilitana Ana López Burgos en la Copa del Mundo de ciclocross que se disputa este fin de semana en Tabor, en la República Checa. La joven, natural de Calatayud, pero integrada en el equipo Huesca La Magia Vulco del Club Ciclista Oscense, ha finalizado en una nada desdeñable vigesimoctava posición, entre un total de 58 participantes en liza, procedentes de Canadá, Francia, Países Bajos, Estados Unidos, Italia, Eslovaquia, Hungría, Gran Bretaña y Japón, entre otros lugares de procedencia.

Lo hacia en la categoría junior y su plaza era la segunda mejor de la Selección Española en esa franja de edad. Cuatro puestos más arriba finalizaba su compañera Lorena Patiño (24), mientras que Irati Aranguren entraba como la 32 y Aroa Otero, en la 41. El resto de la expedición nacional disputa sus pruebas a lo largo de este sábado y también el domingo en el mismo emplazamiento, uno de los más tradicionales en esta disciplina ciclista y de más renombre.

"He salido muy atrás y durante la primera vuelta ha sido complicado remontar posiciones. La segunda también ha sido muy difícil, pero ya en la tercera me he ido encontrando mejor y he recuperado, pudiendo adelantar a algunas rivales", valoraba López, vía telefónica al acabar la prueba. Todo ello después de que el viernes se encontrasen un circuito "completamente helado" y que este sábado, con un poco más de temperatura, "había mucho más barro, lo que ha hecho que fuera más técnico y que en cada vuelta el circuito fuera diferente".

Para ella, el resultado le dejaba "muy contenta" por todo el esfuerzo y sacrificio que hay detrás. Así, la corredora bilbilitana remarcaba que "era algo que no podía pensar a principio de temporada" y confiaba en "seguir mejorando poco a poco". Ante todo, por encima de resultados, la joven apuntaba a un objetivo: "Quiero seguir disfrutando".