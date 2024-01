Un rifi-rafe al final del partido acaba con el hermano de Xavi expulsado

Que el Barcelona sufrió de lo lindo en Barbastro está fuera de duda. Una de las mejores pruebas es el rifi-rafe que se ha formado sobre el césped del Municipal de los Deportes cuando el árbitro señaló el final del choque, y en el que ha acabado expulsado el segundo entrenador azulgrana.

Óscar Hernández, hermano de Xavi, ha visto la tarjeta roja en medio de la pequeña tangana. El segundo entrenador azulgrana ha entrado en varias disputas y el árbitro le ha mostrado la cartulina roja. Previamente, su hermano, el primer entrenador azulgrana, también había tenido varios encontronazos con varios jugadores del Barbastro, que le recriminaron su actitud en la recta final del partido.

El caliente final entre Xavi y los jugadores del Barbastro. #LaCopaMola #DeportePlus pic.twitter.com/LSp1GTkH5W — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) January 7, 2024

Xavi ha protetado airadamente en la recta final, quizá porque consideró que el colegiado añadió más de la cuenta. Ha denotado mucho nerviosismo, el que le provocó el gran partido del Barbastro y la incertidumbre del resultado final. Una prórroga, y mucho más una eliminación, pondría contra las cuerdas al técnico en el banquillo azulgrana.

Xavi en la rueda de prensa no ha disimulado su malestar por la actuación del colegiado: “No sé a quién ha expulsado el árbitro al final. Se ha complicado él solo el partido”, ha afirmado tras el partido. “Siempre se habla. Hay cosas que se hablan con los árbitros, sin más. Ahora hemos estado hablando con el entrenador y con los jugadores del Barbastro en el vestuario. No busquéis tensión donde no la hay”, ha señalado.

Sobre el Barbastro, ha dicho que “no le ha sorprendido porque contra el Almería estuvieron muy agresivos. Con su gol en córner se activan mucho. Le deseo lo mejor al equipo y a la gente de Barbastro, que nos han tratado muy bien”, ha dicho Xavi pese a todo.