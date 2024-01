La cantera de los deportes invernales empieza el año con grandes retos

Las primeras competiciones del año en Aragón se encuentran a la vuelta de la esquina. El deporte de base mira al otro extremo del mundo, a Corea del Sur, donde tendrá lugar en la provincia de Gangwon, del 19 de enero al 1 de febrero, una nueva edición de los Juegos Olímpicos de la Juventud. En ellos habrá diez deportistas pertenecientes a la Federación Aragonesa de Deportes de Invierno (FADI), de largo la delegación más nutrida hasta la fecha después de que en la anterior edición de este evento que congrega a deportistas de entre 14 y 18 años hubiese únicamente tres.

Ocho deportistas jacetanos han sido seleccionados: Rodrigo Estaún y Cristina Lanau, del Club Pirineísta Mayencos (biatlón); Andrei Garkusha, Enzo Franco, Nicolás Julian, Ibai Pastor, Pablo Mazón y Alfredo Ojanguren, del Club Hielo Jaca (hockey hielo); y los entrenadores de hockey hielo Guillermo Lope (Club Hielo Jaca) y Jorge Calvo (Huarte). A esta lista se suman otras dos deportistas aragonesas María Abad Antuña, en esquí alpino del Cerler Aneto y Clara Aznar Gil, del Club Skeleton Aragón.

El alcalde de Jaca, Carlos Serrano, y miembros de la corporación municipal los recibieron este jueves en el consistorio jaqués en un acto en el que se puso en valor el esfuerzo, el trabajo y la dedicación de estos jóvenes que serán olímpicos y que en su, por el momento, corta carrera deportiva, han logrado uno de los mayores reconocimientos, que es asistir a una competición de alto nivel. A Corea llevarán la bandera de Jaca que recibieron de la corporación, además de otros detalles.

Cabe destacar que seis de estos deportistas, los de hockey hielo, pertenecen a las aulas de tecnificación deportiva, programa que compagina estudio y entrenamientos y que se imparte en el IES Pirineos de Jaca. La zaragozana Clara Aznar, que comenzó a practicar ese deporte el año pasado, ya ha conseguido varios podios internacionales, el último el mes pasado, un bronce, en Lillehammer (Noruega). En Lausana 2020, los aragoneses que viajaron fueron Carmen Pérez (curling), Juan Sánchez (alpino) y Júlia Tèrmens (hockey hielo 3x3).

El calendario de la Federación Española de Deportes de Invierno señala varias citas para las dos próximas semanas y antes de que se cierre el mes de enero. El fin de semana del 13 y 14 de enero se celebrarán en Aramón Panticosa los Campeonatos de Aragón de esquí de fondo, y en Formigal el Trofeo Villa de Sallent de alpino. Este reúne a esquiadores de edades comprendidas entre los 14 y 16 años. El sábado se disputará el slalom y el domingo, el gigante.

Después, el devenir de la campaña trasladará las emociones a Aramón Panticosa con el trofeo de alpino que lleva su nombre y se dirige a esquiadores sub 10 y sub 12. Al día siguiente en Formigal se desarrollará otra competición, la denominada Paco el Maestro. Una manera de promover el esquí de base. La carrera tendrá lugar en el Stadium Tres Hombres, donde se disputarán las categorías masculina y femenina de sub 12 y sub 10. El último fin de semana del mes, el 27 y 28 de enero, están previstos los Campeonatos de Aragón y Navarra de biatlón en Candanchú.